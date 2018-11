Liverpool-spids fører an i ydmygelse af dansk U21-landshold

ESBJERG: Danmarks U21-landshold i fodbold kvalificerede sig tidligere på efteråret til næste sommers EM-slutrunde, men tirsdag blev beviset på, at holdet stadig har ting at forbedre for at spille op med de bedste nationer.

I en testkamp i Esbjerg tabte Niels Frederiksens tropper således med hele 1-5 efter 1-2 ved pausen.

Både Liverpools Dominic Solanke og Evertons Dominic Calvert-Lewin kom på tavlen med to mål.

England åbnede scoringen efter 31 minutter ved Leicester-spilleren Demarai Gray.

Efter et dansk boldtab midt på banen slog englænderne en dyb bold til Gray, der fra en fri position i feltet udplacerede den danske keeper, Daniel Iversen, der aktuelt tørner ud for engelske Oldham på en lejeaftale.

Knap ti minutter senere blev føringen fordoblet. Igen tabte danskerne bolden, og så gik det stærkt den anden vej. Et indlæg fra højre fandt Liverpool-angriberen Dominic Solanke, der headede bolden ind uden for Iversens rækkevidde.

Danmark svarede dog hurtigt tilbage, og efter et kvikt opspil blev Marcus Ingvartsen spillet fra på kanten af feltet, og den tidligere FC Nordsjælland-forward reducerede i sikker stil til pausestillingen 1-2.

Spillerne havde knap nok fundet sig til rette på banen i anden halvleg, inden det stod 1-3. Målmand Daniel Iversen så i hvert fald ikke sådan ud. Han gav en returbold på et ellers ufarligt forsøg, og det fik konsekvenser.

Dominic Solanke opsnappede bolden foran snuden på Iversen, tog et træk og sendte smart bolden i nettet til sin anden scoring med et hælspark.

I den efterfølgende halve time holdt Danmark stand, men England sluttede godt af og cementerede sejren med to mål i slutfasen.

Ti minutter før tid satte Dominic Calvert-Lewin sidste fod på bolden fra klos hold efter et kontraangreb, og fem minutter senere lukkede samme Calvert-Lewin målfesten på et straffespark.

/ritzau/