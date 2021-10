150.000 kroner til Dana Cup: Pengene skal få de frivillige på banen igen

HJØRRING:Dana Cup i fuld gang med forberedelserne til tuneringen i 2022. Og torsdag eftermiddag kunne direktør Ole Peter Christensen fra Spar Nord overrække 150.000 kroner fra Spar Nord Fonden til direktør Jette Andersen. Pengene skal bruges til at få genetableret det store frivillige krops af hjælpere, der hvert år har bragt Dana Cup sikkert i mål.

- Det der gør Dana Cup til en succes er de frivillige, sagde Jette Andersen ved overrækkelsen på Dana Cup Sportscenter.

- Og det betyder meget for os med den her kontante opbakning.

- Vi har haft to meget deprimerende år - to år uden Dana Cup. Det har været en mærkelig følelse. Vi har mistet Dana Cup to år i træk og hermed har vi også mistet indtjening - ikke alene i vores klub, men også rundt omkring i de andre foreninger.

Jette Andersen og de ansatte på kontoret øjner lys forude.

- Men den største udfordring er at få genetableret det kæmpestor frivillige korps, som vi har haft - både i vores egen klub, i Dana Cup og i alle de klubber, vi arbejder sammen med. Det er noget af en udfordring.

Genstart og kæmpefest

Pengene fra Spar Nord Fonden skal bruges til et genstartsprojekt.

- I løbet af kort tid vil vi invitere de cirka 40 samarbejdsklubber til et startmøde. Her vil vi præsentere nogle ideer til projektet og høre klubbernes ideer.

- Der skal nedsættes en styregruppe - med assistance fra Dana Cups Kontor. Vi har en ide om, at der skal laves et idekatalog til aktiviteter hen over året - og så skal vi også have en kæmpefest for alle frivillige.

- Vi skal vise, at vi alle står sammen om at genrejse Dana Dup og ugen, der giver en masse positive oplevelser og samvær i foreningerne.

Klubber er afhængige ...

Direktør Ole Peter Christensen glæder sig over, at han kunne sende de 150.000 kroner fra Spar Nord Fonden i hænderne på Jette Andersen og hendes team.

- Med to aflysninger af Dana Sup har det jo selvfølgelig en meget stor økonomisk konsekvens for Dana Cup og ikke mindst for rigtig mange klubber i Vendsyssel.

- De er ingen tvivl om, at mange klubber er afhængige af støtte fra Dana Cup. Og Dana Cup er afhængig af de tusindvis af frivillige, der gør en kæmpe indsats for, at Dana Cup kan gennemføres.

- For at Dana Cup kan gennemføres er det vigtigt, at alle frivillige igen bliver aktivieret - og det skal pengene bruges til.

- Vi er i Spar Nord Fonden og Spar Nord meget bevidste om, hvor meget ildsjæle og frivillige betyder - uden dem ingen foreninger.

Ole Peter Christensen mindede samtidig om, at Dana Cup-gæsterne lægger i omegnen af 180 mio. kroner i Nordjylland hvert år.