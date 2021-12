218 kvadratmeter med otte værelser: Danmarks billigste hus ligger i Vendsyssel

Hvis man mangler en stor bolig, har hænderne ordentligt skruet på - og ikke har lyst til at gældsætte sig alt for meget - så skal man måske taste Terpet på Tårs-kanten ind på GPS’en.

Her kan man købet landets billigste hus, der netop er sat til salg, for blot 75.000 kroner.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Huset har stået tomt i flere år. Derfor er der heller ikke, som det står beskrevet i salgsmaterialet fra mæglerbutikken Villadsen Ejendomshandel, ”nogen former for garanti på varme, el, vand og kloaksystemer på ejendommen”.

Den 218 kvadratmeter store villa fra 1927 bliver da også solgt som et såkaldt håndværkertilbud.

Med i handlen følger der - udover huset med otte værelser - blandt andet et integreret værksted, et skur og en 610 kvadratmeter stor grund.

Huset ligger i Hjørring Kommune, hvor husene, der for øjeblikket er udbudt til salg, i gennemsnit koster lige knap 9.500 kroner pr. kvadratmeter, viser nye udbudstal fra Boliga.dk.

Den gennemsnitlige kvadratmeterpris svarer til, at et hus på eksempelvis 170 kvadratmeter løber op i en pris på omkring 1,6 millioner kroner, oplyser Boliga.dk endvidere.

Huset i Terpet har en kvadratmeter-pris på 344 kroner.

Der er dog stadig et stykke vej fra udbudsprisen på de 75.000 kroner ned til de 30.000 kroner, som et af landets billigste huse blev solgt for tidligere i år. Det var et andet håndværkertilbud i Nordjylland nærmere bestemt i stationsbyen Sindal.

