Bilist stoppet i Hjørring i weekenden: Kokain i blodet - og i lommen

Lørdag eftermiddag 5. februar stoppede en patrulje fra Nordjyllands Politi en bilist - en 28-årig mand - på Horsevang i Hjørring.

Betjenten vurderede, at manden var påvirket - og det var et skøn, der holdt vand: En narkometertest viste, at bilisten tilsyneladende havde indtaget kokain forud for kørslen. Under en efterfølgende visitation konfiskerede politiet også 0,85 gram kokain fra bilistens lommer, oplyser Nordjyllands Politi i sin døgnrapport.

Bilisten blev derfor sigtet for narkopåvirket kørsel samt besiddelse af ulovlig narkotika - og måtte som prikken over i’et aflevere en blodprøve.