Birgitte glæder sig til at tage nyt lægehus i brug: - Vi vil gerne være seks læger

HIRTSHALS: Det nye lægehus på Vanggårdsgade 17 er tæt på at åbne. Fredag overdrog formanden for både Bygherreudvalget og Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Per Møller (Kons.) nøglen til det nyopførte lægehus til lægerne Flemming Pedersen og Birgitte Mikkelsen. 1. december er det planen, at de første patienter skal komme, og alle interesserede vil en gang i januar blive inviteret til åbent lægehus.

Birgitte Mikkelsen fortæller, at den store flyttedag bliver fredag 26. november. De skal blandt andet flytte deres undersøgelseslejer. Klinikken lukker til middag og holder så lukket frem til onsdag i den efterfølgende uge.

- Og der skal også købes nyt inventar for eksempel skriveborde og stole. Dem vi har nu er fra 2002.

Udover hende og Flemming Pedersen vil der være lægevikarer, lægesekretærer, sygeplejersker og bioanalytikere ansat i det nye lægehus på 757 kvadratmeter. De vil betjene omkring 8500 patienter ligesom lægehuset gør i dag.

- Vi har indgået en samarbejdsaftale med Alles Lægehus, som blandt andet skal hjælpe os med en række administrative opgaver. Vi håber samtidig på, at unge læger vil indgå i kompagniskab med os, når de ikke skal bruge tid på administration såsom at få lagt vagtskemaer.

I alt er der mulighed for at fire nye læger kan blive del af lægehuset i Hirtshals sammen med Flemming Pedersen og Birgitte Mikkelsen.

- Vi vil gerne være seks læger, som vi var tidligere, før fire af vores kolleger gik på pension,

Kommunen og staten har betalt opførelsen. Sundheds- og Ældreministeriet havde en pulje til læge- og sundhedshuse, hvor fra Hjørring Kommune fik 9,5 millioner kroner og samtidig finasierede kommunen selv 4,5 mio. kr. og byggegrunden til projektet.

Den største omvæltning for patienterne bliver i følge læge Birgitte Mikkelsen, at der er to venterum i det nye lægehus.

- Når de scanner deres sygesikringskort, vil de få at vide, hvilket af de to venterum, de skal være i, så det skal patienterne lige vænne sig til, forklarer Birgitte Mikkelsen.