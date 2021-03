Booom - 25-årige Stefanie elsker dynamit

HANSTHOLM:115 ladninger dynamit er seneste fire arbejdsdage dage blevet sprængt af på Hanstholm havns nye havneområde.

Nogle store granitblokke på mellem 20 og 30 tons stykket, var ankommet fra Norge i lidt for stor størrelse end forventet.

Derfor skulle de brydes op i 2-3 mindre stykker, så de kunne bruges som kernefyld i den nye bølgeskærm på Vestmolen.

Sprængningsfirmaet Wegger fra Sorø er kaldt til.

På holdet er 25-årige Stefanie Poulsen.

Hun kravler rundt i arbejdstøj og sikkerhedshjelm på de store klippeblokke og stopper dynamit ned i de forborede huller, der når halvvejs ned i granitblokken.

Stefanie har kun arbejdet som sprængningsmedhjælper i to måneder. Men hun er blevet så glad for at sprænge ting i luften, at hun nu vil uddanne sig til at blive sprængningsteknikker.

Hun propper behændigt de små runde hvide pølseformede sprængladninger ned i det dybe borede hul.

Der benyttes en træpind for at skubbe ladningen, der er forbundet med en tynd ledning, helt ned. Der må nemlig ikke bruges metalstænger, for at undgå gnister, der utilsigtet kan antænde ladningen.

Pinden bliver også brugt til at efterfølgende at stampe og proppe hullet over dynamitten med sandet, så sprængtrykket bliver inde i blokken.

Snart er den halvanden times forberedelse ved at være slut.

De tyve blokke har alle fået indlagt 100 gram dynamit af typen Eurodyn 2000, og er sammenblevet forbundet med et netværk af tynde ledninger der fører hen til ”exploderen” den elektriske udløser.

Nu skal der sprænges.

Der tjekkes om folk er på afstand.

Selv om det er små ladninger der benyttes, så er afstandskravet mindst 50 meter, på grund risikoen for flyvende stenstykker.

”Der sprænges” lyder det fra sprængningsleder Mogens Jørgensen, der er klar til at trykke på den gule knap. Han tæller ned: tre-to-en og booomm…så detonerer de 20 dynamitladninger og de store klippeblokke deler sig og vælter til siden.

Braget er mærkbart, men ikke øredøvende, og kan næppe høres oppe i byen.

En stor hvis støvsky kommer fra eksplosionen, der sender et par mindre klippestykker op i luften.

- Det gik jo godt, lyder det fra Stefanie Poulsen, mens hun går hen for at tjekke om de store blokke er blevet til mindre blokke.

Hun kunne konstatere at endnu en sprængningsopgave med Wegger er forløbet som planlagt.

Næste opgave for Stefanie og sprængningsfirmaet, der indehaves af Kenneth Wegger, er rensning af forbrændingskamre på Amager Forbrænding.

Det går nemlig rigtig stærkt at få uønsket slagger væk, når der benyttes dynamit til at rense af med.