Brønderslev går imod strømmen - prisen sænkes

BRØNDERSLEV:Brønderslev Forsyning går i disse dage mod strømmen og nedsætter prisen på fjernvarmen. Det sker i en tid, hvor rigtig mange fjernvarmeselskaber ellers sætter priserne op. Prisen på køb af en MWh sættes i 2022 ned med 10 kroner, oplyse Brønderslev Forsyning.

- Nedsættelsen af den variable takst er ganske vist ikke særlig stor, men i en situation, hvor naturgas- og elpriserne nærmest er eksploderet de seneste måneder, er vi rigtig glade for at kunne sætte prisen bare en smule ned, lyder det i en pressemeddelelse fra Lasse Riisgaard, som er bestyrelsesformand ved Brønderslev Forsyning.

Prisnedsættelsen kommer i øvrigt oven på en lang årrække med gradvis sænkning af taksten.

Investeringer har banet vejen

At prisnedsættelsen er mulig, hænger sammen med de store investeringer, der er foretaget de senere år hos Brønderslev Forsyning. Forsyningen råder i dag over et moderne, multifunktionelt energianlæg, som kan producere fjernvarme og strøm med både solenergi, biomasse, naturgas og el-patron. Og da sol og biomasse i dag leverer hovedparten af fjernvarmen til byen, så kan priserne holdes i ave. Solenergien er gratis, når først anlægget står der, og biomassen forventes at holde prisen vinteren over. Heroverfor står andre fjernvarmeværker over hele landet, som i produktionen er afhængige af naturgas eller el til varmepumper. Flere af disse værker har varslet prisstigninger på den variable takst på op til 40-50 procent for næste år, oplyser Lasse Risgaard.

Han oplyser desuden, at med dag-til-dag-styring af produktionen kan værket i Brønderslev tilmed optimere produktionen økonomisk også med brug af det snart 30 år gamle gasmotordrevne kraftvarmeværk. Så når el-markedet for salg af kraftvarme-strøm er lukrativt, sættes anlægget i gang.

- Det betyder, at vi starter de gamle motorer for eksempel for en drift på 4-8 timer, og lagrer varmen i vores store akkumuleringstank. Gassen er blevet dyr, ja, men til gengæld er fordelen ved den lejlighedsvise meget høj el-pris på afregningssiden med til at gøre dette til en rigtig god forretning for forbrugerne, slutter Lasse Riisgaard.

Hertil kommer, at afregningsprisen for den el, der produceres på biomasseværkets såkaldte ORC-turbine ligeledes er rekordhøj for tiden. Også dette kommer i sidste ende varmeforbrugerne til gode, da hele driften økonomisk set kører efter et non-profit princip.