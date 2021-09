Brønderslev i oprør: - Hold nallerne fra stadion

BRØNDERSLEV:Midt i Brønderslev - lige ved Brønderslev Hallerne - ligger den såkaldte ”stadiongrund”. Arealet er stort, grønt og indeholder - udover fodboldbanen - en løbebane.

Brønderslev Marked bruger grunden til lejlighedsvis parkering. Nordjyllands Idrætshøjskole (NiH) bruger den til at træne på. Brønderslev Hallerne vil gerne udvide med byggeri på en del af grunden.

Og Brønderslev Kommune er i gang med at lave en lokalplan, som - hvis den vedtages - gør det muligt at bygge boliger på cirka 40 procent af grunden.

Byggeplaner på stadiongrunden Byrådet i Brønderslev - med undtagelse af socialdemokraterne og løsgængeren Lars Bisgaard - godkendte 30. maj 2021 en ny kommuneplan, der gør det muligt, at en del af stadiongrunden kan bebygges. Det kræver, at der bliver lavet en lokalplan, og arbejdet med den blev sat i gang af samme flertal i byrådet på et byrådsmøde i juni. Der er lagt op til, at der udlægges et område på cirka 1,5 hektar til boligformål i form af tæt/lave boliger. Arealet udgør cirka 40 procent af Stadiongrunden Op mod 45 boliger kan blive bygget på arealet. VIS MERE

Der er med andre ord rift om den centrale, grønne plads i byen, og der er også stor interesse for, hvad der skal ske med den. Det kunne man se, da NiH torsdag aften indbød til borgermøde om Stadiongrundens fremtid. Cirka 100 borgere mødte op, og der var vedvarende debatlyst i de to en halv time, mødet varede.

Udbredt modstand

Fra tilhørerne var der mange indlæg imod byggeplanerne.

Jes Jacob, medlem af Idrætssamvirket Brønderslev, pegede på, at foreningerne tjener mange penge på frivilligt arbejde under Brønderslev Marked.

- Hold fingrene fra at bygge på Stadiongrunden. Vi skal i stedet udvikle noget på bevægelse, også noget, skolerne kan bruge, sagde han

Johannes Bjerre pegede på, at der er udviklet mange aktiviteter, der let kan etableres på grunden.

- I må ikke bygge boliger, for så forsvinder alle drømmene om, hvad der kan laves her. Man kan ikke bare have en enkelt bane udenfor Ringvejen. Man skal have det her, hvor folk gerne vil hænge ud, påpegede han.

Og aftenen bød på flere direkte tilkendegivelser:

- Vil I stoppe det pjat med at bygge deroppe? I kan jo nok se, at det kan ikke være der, sagde Jens Arne Hedegaard, der udover at være tidligere borgmester også er formand for idrætshøjskolen.

- Hvorfor holder I ikke bare nallerne fra det og lader det køre, som det altid har gjort. Det står masser af tomme boliger rundt omkring. Hold nallerne fra den plads, opfordrede Erik Thrane.

- Jeg synes, vi har en gylden chance for at få lagt låg på det her, sagde Jeppe Bisgaard, der mente, at grunden skal bevares.

Ønske fra seniorer

I borgermødet deltog et panel med fire politikere - Mikael Klitgaard (V), Simon Aagaard (UP), Peter Stecher (K) og Bettina Bøcker Kjeldsen (S) samt forstander for NiH, Eva Terp-Hansen, centerleder i Brønderslev Hallerne, Laila Mølholt og formand for Brønderslev Marked, Carsten Overgaard.

Mikael Klitgaard pegede på, at det er lykkedes med byggeri på Banegårdspladsen.

- Nu undersøger vi, om vi kan tage et stykke af Stadiongrunden. Vi vil gerne prøve at bygge noget bynært til seniorer. Vi har nogle seniorer, der gerne vil have det. Jeg tror, det er klogt og fornuftigt at kaste det op en gang i mellem, sagde han.

Forslag fra Stecher

Peter Stecher kom med et konkret forslag, som gik på at lade Brønderslev Marked, NiH og Brønderslev Hallerne og eventuelt andre få ansvaret for de videre planer.

- Vi kan enten låne den ud eller sælge den til en fordelagtig pris, så kan dem, der har interesse i det, blive enige om, hvordan man udnytter grunden på den lange bane, foreslog han.

Det var de ikke afvisende overfor, og Laila Mølholt svarede:

- Jeg hæftede mig ved, at du sagde låne, leje eller købe. Jeg kan godt lide låne.

Det indkasserede hun en stor klapsalve for.

- Umiddelbart tænker jeg godt, vi kan finde ud af det, var Carsten Overgaards respons på forslaget - og han sagde også, at hvis hallen vil bygge, så bliver det etapevis, så man kan nå at finde supplerende parkeringspladser til markedet.

Marked skal bruge pladsen

Fra Brønderslev Marked var holdningen klar.

- Der var rigtig mange til marked i år, og dem udenfor byen har behov for at smide deres bil. Det er kun en gang om året, men når vi bruger den, bruger vi hele pladsen. Vi har brug for p-pladser for at drive markedet, sagde formand Carsten Overgaard, der pegede på, at 22 af byens foreninger er en del af markedet.

Han sagde også, at det vil koste mange millioner at etablere en helt ny markedsplads med bygninger, strøm og vand.

- Det er ikke et tema at flytte markedet ud af byen, og det er heller ikke realistisk, sagde han.

Jens Chr. Larsen bemærkede, at det handler om penge, og at markedet ikke kan undvære de p-pladser.

- Det vil have en afledt virkning på de 22 foreninger, der er med i markedet. Så kan de ikke komme til at tjene penge. Jeg kan ikke forstå, at man siger, at pladsen ikke må ligge hen. Det er en skøn, grøn plet, sagde han og pegede på at de penge, et salg af en del af grunden vil indbringe, slet ikke står i forhold til de penge, foreningerne vil miste.

Også fra NiH’s side var det holdningen, at der ikke skal bygges boliger.

- Vi skal blive enige om, at vi ikke skal bygge derovre, mente Eva-Terp Hansen.

Også Simon Aagaard bemærkerede, at man skal værne om de grønne pletter.

- Hvis man indsnævrer dem, er de ikke lette at få tilbage, påpegede han.

Autocampere og unge

Der kom også nye idéer frem på borgermødet. Nogle mente, at det ville være godt at udnytte grunden mere året rundt, og der var forslag om at bruge den til autocampere.

Det blev også efterlyst, at man sørger for at tænke langt ud i fremtiden - gerne 20-25 år.

Der blev også peget på, at det ville være godt, hvis området kunne blive til noget, som de unge mennesker i byen kan bruge.

- De unge har ikke et sted at gå hen ud over foreningslivet. Hvis vi kan bruge Stadiongrunden til de unge, der er omkring hallen, kan vi tiltrække nye familier, mente Jesper Johansen.

Flere ønskede, at grunden bruges til nogle aktiviteter indenfor bevægelse. Blandt andre Anja Bentsen, der flyttede til Brønderslev for fire år siden - hun pegede på, at hvis man gerne vil tiltrække flere borgere, så gælder det om at have noget at tilbyde.

- Politikerne skal gøre det nemt for foreningerne at bruge området. Hvad hvis der kom en legeplads og en løbebane, så forældrene kunne parkere børnene, mens man træner? Det kunne være nice, foreslog hun.

Den bold greb Laila Mølholt.

- Vi skal lave noget, der er interesse for at bo her for. Man skal kunne se sig selv have en fremtid her. Det synes jeg, man skal investere i.

Det var Bettina Bøcker Kjeldsen enig i.

- Vi er nødt til at investere. Ellers får vi ikke nye borgere, sagde hun.

Bekymrede naboer

Flere beboere i nærområdet var bekymrede og efterlyste en beslutning.

- Jeg er en af dem, der tænker hver dag, om vi skal sælge huset nu. Jeg tror, vi er mange, der ikke ved, hvad der skal ske i vores baghave. Jeg synes, det er ville klæde jer med en beslutning, sagde en af de fremmødte.

Byrådsmedlem Arne M. Jensen pegede på, at det ikke er optimalt at bygge et oldekolle og så have en skaterbane lige ved siden af.

- Det er to modsætninger - hvor den ene vil have ro og den anden have uro, mente han.

Der blev fra tilhørerne spurgt til behovet for flere bynære boliger - herunder om alle de nye boliger på Banegårdspladsen er lejet ud. Der blev også spurgt til, hvad et salg af en del af Stadiongrunden kan indbringe af penge. Det kom der ikke noget svar på.

Stadiongrunden har også tidligere været i spil til byggeplaner. I 2012 var den et varmt bud på, hvor byens ny børnehave skulle ligge - den kom ud på Nordens Allé i stedet.

Det har også tidligere været i spil at bygge et sundhedshus på grunden - dét, der kom til at ligge på Agdrupvej.