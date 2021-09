Budget på plads i Vesthimmerland: Ingen besparelser på vej

VESTHIMMERLAND:Byrådet i Vesthimmerlands Kommune har i dag indgået et bredt budgetforlig.

Budget 2022 indeholder ingen besparelser i Vesthimmerlands Kommune, fordi økonomien er robust og stabil med en fastholdelse af serviceniveauet. Det betyder, at der er tryghed for borgernes serviceniveau og kernevelfærd, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

- Årets budget sikrer, at vi i Vesthimmerland fastholder vores serviceniveau og kernevelfærd, også selvom vi har stigende udgifter på bl.a. sundhedsområdet. Det betyder, at et samlet byråd bag budgetaftalen har ønsket at sikre en ansvarlig kurs og tryghed for både borgere og ansatte i kommunen ved ikke at lave besparelser og samtidig imødekomme nødvendige velfærds-indsatser, siger borgmester Per Bach Laursen (V) og tilføjer:

- Budgetaftalen 2021 indeholdte et historisk højt anlægsniveau med mange investeringer som Svømmecenter Vesthimmerland i Aars og ny marina i Løgstør, og derfor har budgetaftalen for næste år ikke været nogen forbrugsfest, men mere en prioritering om at fastholde den stabile kurs og vedtagne investeringer i vores kommune.

Der er heller ingen besparelser på driften, hvilket skaber tryghed og kontinuitet for kommunens ansatte og arbejdsmiljø.

Den stabile økonomi i Vesthimmerland skyldes skarpe prioriteringer de seneste mange år og udligningsreformen, som tilgodeser Vesthimmerland økonomisk, lyder det i pressemeddelelsen.

Der er fortsat plads til at investere i Vesthimmerlands Kommunes udvikling og plads til ambitioner med et anlægsniveau på 100 mio. kr.