Byens lysende Rudolf blev stjålet - men udsædvanlig lokal opbakning reddede julen

Blenstrup er kendt vidt omkring for sin flotte og fantasifulde juleudsmykning, der laves af lokale ildsjæle og for midler, som blandt andet samles ind via lokale donationer i byens købsmandsbutik.

Men kort efter at rensdyret Rudolf var landet med sin flotte kane fyldt med gaver, og lysene var tændt i såvel juleudsmykningen, som i øjnene på alle der nød juleudsmykningen, blev Rudolf stjålet.

- Vi er helt sikre på at det er professionelle, der har været på spil, for kablerne, der sætter lys i Rudolf, var omhyggeligt afmonteret i den samledåse, der skaber lys i hele juleudsmykningen, fortæller købmanden i Blenstrup Poul Jensen, der er helt sikker på, at Rudolf nu står i en privat have et eller andet sted i Nordjylland.

Købmand Poul Jensen med indsamlingsbøssen, der har finansieret den nye Rudolf. Foto: Helge Søgaard

- Vi er rigtigt ærgerlige over dette skammelige tyveri, fordi vi faktisk bruger både energi og mange penge, som er møjsommeligt indsamlet for at skabe julestemning i byen. Og sådan et rensdyr som Rudolf er jo ikke gratis, da vi har købt det hos et professionelt udsmykningsfirma, supplerer Pernille Stjernholm, der er med i udsmykningsgruppen i Blenstrup.

Ny Rudolf er på plads

Heldigvis er julestemningen genetableret i Blenstrup. En helt usædvanlig opbakning fra både lokale og folk udefra, der er kommet forbi købmandsbutikken og dermed indsamlingsbøtten, har skabt mulighed for, at udsmykningsgruppen har kunnet købe en ny Rudolf, som nu står og lyser smukt midt i den flotte juleudsmykning foran kanen der er fyldt med pakker og gaver.

- Men nu har vi taget vores forholdsregler, således at julefreden igen har sænket sig over Blenstrup, forklarer købmand Poul Jensen.

- Vi har nemlig lånt noget professionelt overvågningsudstyr, således at Rudolf er kameraovervåget døgnet rundt, og så vi tydeligt kan se, hvad der sker omkring ham. For Rudolf vil vi altså bare ikke risikere at miste igen, lyder det samstemmende fra Pernille Stjernholm og Poul Jensen fra Blenstrup.