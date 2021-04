Byrådet har bestemt, hvor Ny Hedelund skal ligge

BRØNDERSLEV:Byrådet i Brønderslev har onsdag aften efter en lang debat besluttet, hvor man skal opføre Ny Hedelund - erstatningen for Restaurant Hedelund, der brændte for snart tre år siden.

Der var to forslag i spil. Et, hvor man opfører restauranten i parken cirka, hvor den lå før. Og et, hvor den skal ligge i tilknytning til P. N. Beslag, hvor der er planer om at skabe et nyt kulturhus i PN’s gamle fabriksbygninger. Det blev det sidstnævnte, som blev besluttet efter en afstemning, der endte 15-12.

Debatten blev fulgt af cirka 25 tilhørere, hvoraf nogle også kom med indspark i den forudgående spørgetid. Det hele foregik i en stor sal i Brønderslev Hallerne, så der kunne være plads nok.

- Min holdning er, at Ny Hedelund skal placeres i Hedelund. Ikke kun på grund af historie, men også for at bevare nærheden til Den Runde Pavillon og støtte op om aktiviteterne i parken, argumenterede Peter Stecher (K), der også kaldte det en katastrofe, hvis Ny Hedelund bliver opført tæt på Fabrikken, og det så viser sig, at planerne om et kulturhus ikke lykkes.

Bettina Bøcker Kjeldsen (S) var enig og argumenterede med, at en placering ved Fabrikken i Tunnelgade er problematisk, da der blandt andet står et historisk dige, nogle træer og en genforeningssten i vejen.

- Hvor langt vil man gå for at fremtvinge en placering ved PN?, spurgte hun.

Hun pegede også på, at projektet med et kulturhus ligger flere år fremme i tiden.

- Hvor længe skal vi vente med Hedelund i forhold til Fonden Fabrikken? Fem år?, spurgte hun.

Et kulturcentrum

Carsten Ullmann (DF) argumenterede for, at det er en god idé at samle Ny Hedelund med Fabrikken.

- Jeg synes, det er en god idé med et kulturcentrum, der samler en masse ting - kultur, museum, teater, biograf og spisested, mente han.

Han pegede også på, at man i København har nogle af de bedste spisesteder i fabriksbygninger.

- Hos os tror vi på, at Fonden Fabrikken kommer op at stå, og at restauranten bliver det første, der kommer op for at skyde det i gang, det kan kun være positivt, tænker jeg.

Niels Vestergaard Salling (V) pegede på, at man skal se muligheder frem for begrænsninger, og at der er bedre mulighed for at få fonde med, hvis der er visioner.

Og Martin Bech (V) pegede på, at det vil give synergieffekter med et kulturprojekt.

- Det er fantastisk, at der spirer liv i de gamle fabriksbygninger, som er en del af byens DNA, mente han.

Lasse Riisgaard (V) pegede på, at det er godt at samle tingene, som man ser det i fx Hjallerup og Vrå, hvor idrætsfaciliteter ligger sammen i stedet for som i Brønderslev, at det er spredt med svømmehal, Brønderslev Hallerne og BI i hver sin ende af byen.

Steen Søgaard (UP) var også for en placering i tilknytning til Fabrikken, hvor man samler tingene og sætter Brønderslev på dagordenen.

- Nu har vi mulighed for at etablere et industrielt kulturmiljø, der udvikler sig omkring de karakterfulde bygninger, sagde han.

Han pegede også på, at Ny Hedelund skal have en stor facade med udsigt over parken - og efter hans mening ikke skal ligge inde i Fabrikken.

Steen Søgaard opsummerede, at han håber, at styregruppen efter denne her beslutning vil komme med en indstilling til placeringen - og at han håber, at der bliver noget, alle 27 byrådsmedlemmer kan bakke op om.

Pinligt

Poul Erik Andreasen (S) harcellerede over, at det har trukket ud med en beslutning.

- Det er da pinligt, at vi sidder her efter tre år, mente han.

Det emne var Arne M. Jensen også inde på - han sagde, at han godt kunne forstå, hvis borgerne ryster lidt på hovedet og synes, det er en omgang syltekrukke, hvor det bliver trukket så længe som muligt.

Stemmerne i sagen faldt således:

15 for en placering i tilknytning til fabrikken, det var hele Venstre plus DF, Steen Søgaard (UP) samt løsgængerne Line Vanggaard og Lars Bisgaard.

12 var for en placering i parken, det var hele S, Peter Stecher (K) samt Simon Aagaard (UP).