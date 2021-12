Centerleder er bekymret: - Skræmmende, hvor hurtigt det går tilbage for især vores ældre medlemmer

Corona-smitten giver igen baghjul til højsæsonen i landets motionscentre. Centrene er ganske vist ikke lukket ned i denne omgang, men lysten til at svede julemad og feriedvaskhed ud af kroppen i motionsmaskinerne er ikke stor.

Hos Vendia Fitness i Hjørring er antallet af medlemmer fortsat på 1400 - samme tal som inden corona brød løs. Men flere medlemmer har sat deres medlemsskab på pause. Andre støtter fortsat foreningen med et fuldt medlemsskab - men de bliver væk.

- Det er hårdt for os, at det igen går ud over vores højsæson - januar, februar og marts. En ting er, at vi får lov at holde åbent - en anden ting er, hvad folk så vælger at gøre, lyder det fra Johnny Kallahauge, der er leder af Vendia Fitness.

Sundhed på tilbagetog

Inden corona ramte var der mellem 150 til 200 motionister i centeret dagligt. Dette tal er nu halveret, lyder vurderingen fra centerlederen. Og han har fuld forståelse og respekt for, at medlemmer vælger at blive væk.

- Men det er ikke godt for folkesundheden, at folk ikke er i gang. Da vi genåbnede centeret igen i foråret, var det skræmmende at se, hvor hurtigt det var gået tilbage fysisk for især vores ældre medlemmer.

- Det var tydeligt at se, at de var meget dårligere fysisk, end da de forlod os inden nedlukningen. Heldigvis gik der ikke så lang tid, inden de var tilbage i god form. Men det er svært for mange at få trænet hjemme, konstaterer Johnny Kallehauge.

Jette Lind Nielsen deltager normalt i holdtræning en til to gange om ugen, men holdtræningen er lukket lige nu, og så tager hun i stedet en halv time på løbebåndet for fuld skrue.

Nyt udstyr må vente

- Vi er selvfølgelig ramt økonomisk, men slet ikke som det øvrige foreningsliv, understreger Johnny Kallehauge.

- Men vi mangler højsæsonerne - de har været dyre for os.

- Vi havde en god økonomi, og vi var lige på nippet til at investere stort i nyt udstyr, inden corona ramte. Men det, vi havde sparet op er væk, så nu begynder vi forfra, tilføjer han.

Jan Møller Larsen cykler halvanden til to timer for fulde omdrejninger - Jeg troede faktisk der var lukket ned, men nu skal andefedtet svedes ud, inden næste julefrokost, grinede han. Motionscyklen i centeret er et alternativ til de udendørs cykelture på landvejene.

Holdtræning lukket

Vendia Fitness har valgt at følge myndighedernes anbefaling og lukket for holdtræning. Det skridt har også medvirket til en ringere tilstrømning til centeret.

- Vi har jo rigtig mange ældre medlemmer - også på vores hold. Derfor valgte vi at lukke for holdtræning - som det ser ud lige nu frem til 5. januar. Folk er kede af det, men vi har kun mødt ros og forståelse for beslutningen. Udfordringen på holdene er afstanden i en sal med måske 20 deltagere.

- Men vi har et center på 1200 kvadratmeter, og her kan folk lettere holde god afstand.

Jesper Lund er 23 år og han træner seks gange om ugen i Vendia Fitness: - Jeg har lyst, det er sjovt og så vil jeg gerne se bedre ud, sagde Jesper. Han begyndte, at træne i Vendia Fitness to uger inden den første nedlukning. Siden centeret åbnede igen har han givet den fuld gas med træningen.

Johnny Kallehauge tilføjer, at en del af medlemmerne også kommer i centeret for at tage del i fællesskabet. Her er der nemlig plads til en kop kaffe og en snak før og efter træningen.

- Så det sociale fællesskab mangler mange af vores medlemmer selvfølgelig også lige nu.