Corona-udbrud på nordjysk efterskole: Sådan går det nu

HJØRRING:Halvorsminde Efterskole blev i den forgangne weekend ramt af et coronatilfælde hos én af skolens 125 elever.

Efterfølgende er i alt yderligere fire elever konstateret positive i en corona-test.

- Det er fem elever i alt, der er testet positive med en PCR-test. Men det seneste tilfælde er fra onsdag, så det tyder på, at vi er ved at have styr på det, siger Jens Beermann, forstander på Halvorsminde Efterskole.

De fem smittetilfælde på efterskolen gør, at der, ifølge Statens Serum Instituts definition, er tale om et smitteudbrud.

Hvornår er der tale om et smitteudbrud? Et muligt udbrud defineres som tre eller flere elever fra samme skoletrin (indskoling, mellemtrin, udskoling, 10. klasse og efterskole), der får påvist covid-19 inden for to uger. Kilde: Statens Serum Institut VIS MERE

Eleverne har i denne uge været hjemsendt og modtaget hjemmeundervisning. De kommende uger står på afgangseksamener og -prøver for de 125 elever.

- Det er gået rigtig fint. Der har været vejledning i forbindelse med afgangsprøver, og så har vi haft fokus på elevernes trivsel, og om de nu har det godt. Der er mange ting, der godt kan lade sig gøre online, siger Jens Beermann.

Han håber, at eleverne kommer tilbage i løbet af søndag aften, alt efter hvordan og hvornår deres corona-test kommer tilbage.

- Vi krydser fingre for, at hverken elever eller ansatte bliver ramt i løbet af de sidste tre uger af skoleåret. Selvfølgelig kan der stadig ske noget, men vi håber på, at det bliver ved de fem tilfælde, understreger Jens Beermann.

Det nylige smitteudbrud får ikke konsekvenser for de forestående eksamensplaner. Det slår forstanderen fast.

- Fra mandag har vi 14 dage med afsluttende aktiviteter og afgangsprøver, inden vi i den sidste uge inden sommerferien tager på vores udskudte lejrtur til Læsø, siger han.