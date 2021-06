Covid-19: Elever igen sendt hjem fra nordjysk efterskole - misser eksaminer på stribe

HJØRRING:Halvorsminde Efterskole i Hjørring har igen fået snigløbet den sidste tid, som eleverne har sammen af covid-19.

I slutningen af maj blev alle elever sendt hjem, da man havde haft fælles gymnastik og en af eleverne fik en positiv corona-test. Eleverne kom så tilbage i søndags med test-resultaterne i orden, men:

- Ved midnatstid mellem torsdag og fredag fik en elev et positivt PCR-testsvar. Og da eleverne har været sammen på kryds og tværs i løbet af ugen, så er de blevet isoleret på deres værelser. Jeg har i nat været rundt og snakke med alle elever, hvor der både er blevet grint og grædt. De har fået morgenmaden serveret på værelserne, og venter nu på hjemtransport, lød beskeden fredag morgen fra efterskole-forstander Jens Beerman.

Hjemsendelsen af de hårdt prøvede efterskole-elever betyder, at omkring to-tredjedel af de 125 elever får ophøjet årskaraktererne til eksamenskarakterer.

Det er nogle af dem sikkert tilfredse med, mens andre nok havde håbet på, at kunne forbedre tallet på falderebet, vurderer forstanderen.

Køreplanen er nu, at eleverne går i selvisolation og skal PCR-testes på 4. og 6. dagen. Det vil sige, at de kan vende tilbage i slutningen af næste uge - og dermed er det muligt at vride det sidste ud af et glædeligt fællesskab, der ellers har været udfordret flere omgange.

Eleverne kommer således tilbage til en fælles weekend, hvorefter hele kylleret tager til Læsø i et par dage. Herefter rundes efterskole-forløbet af med galle-fest på matriklen i Hjørring.