Covid-19: ”Grand Opening” af millionbyggeri i Vrå er endt i den helt store aflysning

Det skulle ikke gå stille af sig, at Vrå Skole og Børnehus står færdigt her i december - et byggeri til omkring 180 millioner kroner.

Under overskriften ”Grand Opening” har der i lang tid været planlagt optog gennem byen med skoleelever nu på fredag, åbent hus-arrangement for forældre og bedsteforældre den 17. december samt officiel indvielse af byggeriet den 21. december.

Nu er det hele aflyst og udskudt på ubestemt tid.

I en pressemeddelelse oplyses det, at Hjørring Kommunes krisestab har valgt at udsætte arrangementerne på grund af høj smitte med covid-19 i kommunen.

- Det er utrolig ærgerligt, at vi må udsætte de arrangementer, som var planlagt i forbindelse med fejringen af det nye byggeri i Vrå. Vi har glædet os til at vise det enestående byggeri frem, men for at vi kan være med til at begrænse smitte med covid-19, er det nødvendigt, siger Jesper Carlsen, direktør for børne-, fritids- og undervisningsforvaltningen.

Åben hus og officiel indvielse vil blive datosat engang i det nye år.