Danmarks vildeste beliggenhed? Omdiskuteret sommerhus midt på stranden er til salg

Mange sommerhuse kommer med en historie; et strejf af 70’erne med ternet uld på sofaen, cigarkasselofter, falmede Wiinblad-plakater og slidte matadorspil.

Væggene kan fortælle om sommerferier og familiesammenkomster - men for særligt ét sommerhus strækker historien sig længere end til kroket-turneringer og områdets mest saftige jordbær.

Det ikoniske sommerhus Fellen på Grenens vestlige side er nemlig netop kommet til salg - med sine over 100 år på bagen og en beliggenhed i Skagens absolutte liebhaverhjerte så tæt på havet, at man nærmest kan smage saltet fra Vesterhavet.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Sommerhuset, der ligger på Rævehulevej, er udbudt til salg for 7,5 millioner kroner. Men selvom ejendomsmægleren EDC Ole Bo i Skagen, i den grad kan melde om havudsigt og en beliggenhed i absolut første række, og huset tidligere har været ejet af IT-milliardæren Erik Damgaard, er det altså ikke lutter liebhaveri:

Udbuddet af huset kommer nemlig ovenpå en mildest talt turbulent fortid: Hvor bølgerne er kommet nærmere - og kommunen har truet med nedrivning, da huset har været i risiko for at styrte sammen; med overhængende fare for at blive optaget af Vesterhavet .

Reddet fra bølgerne

I et forsøg på at redde sommerhuset fra bølgerne har Fellen været en tur forbi retten, hvor ejeren blev dømt for at overtræde naturbeskyttelsesloven ved selv at lægge sandsække ud omkring ejendommen.

Men nu er fremtiden for sommerhuset altså op til en nye ejer.

- Vi søger en køber, der vil investere i udsigten, siger ejendomsmægler Max Olesen fra EDC til Boliga.dk.

- Ejendommen har være igennem en del skriverier og har tidligere haft et nedrivningspåbud, som nu er blevet ophævet. Huset ser ud til at overleve, efter der er blevet strandkystbeskyttet op ad kysten.

Selve sommerhuset er til renovering, men da det ligger inden for strandkystbeskyttelseslinjen, er der en del restriktioner, som blandt andet betyder, at en ny ejer ikke har helt frie tøjler. Der kan dog ifølge salgsopstillingen opføres et sommerhus, der ”svarer til det nuværende”.

Ifølge Boliga.dks oplysninger tæller fritidsboligen et areal på 140 kvadratmeter, der altså kan genetableres.

Med den storkrævende blå nabo til den ene side, kan man godt have brug for lidt ro til de andre, og det burde der også være mulighed for. Til Fellen hører der nemlig et grundareal på hele 1.820 kvadratmeter.