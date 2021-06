Demenscenter fik sig egen båd: Den skal være et evighedsprojekt, som beboerne kan hygge sig med

Det kan godt være vanskeligt at finde på fysiske aktiviteter til demente. Derfor fik fysioterapeut hos Mariagerfjord Kommune, Sanne Clausen Schou, idéen til at købe en gammel træbåd til beboerne på Demenscenter Skovgården i Hadsund. Målet er, at den skal skabe både hygge og bevægelse.

Forleden ankom den gammel træbåd til demenscenteret, hvor den blev placeret i den hyggelige have. Her er det planen, at den skal blive. Den skal ikke i vandet igen.

Mariagerfjord Vognmandsforretning bugserede båden ind i haven. Foto: Jesper Bøss

- Det handler om, at vi skal finde på noget, som stedets beboere kan arbejde med, og som samtidig kan skabe både hygge og bevægelse. Det er jeg sikker på, at båden her kan være rammen om, når den skal pudses, males og derefter løbende vedligeholdes.

Der blev hjulpet til med at placere båden helt rigtigt. Foto: Jesper Bøss

- Den skal være et evighedsprojekt, som beboerne kan hygge sig med. Samtidig er den stor nok til at man kan sidde og nyde en kop kaffe på dækket, så den skal simpelthen bare være rammen om mange gode timer, fortæller fysioterapeut hos Mariagerfjord Kommune, Sanne Clausen Schou, der sammen med Charlotte Larsen, medarbejder på Skovgården, fik ideen til at købe den gamle træbåd.

Selve båden fandt demenscenterets kok, Thomas Mikkelsen, på havnen i Hadsund, og pengene til båden sørgede Skovgårdens Venner for, mens Mariagerfjord Vognmandsforretning donerede fragten af båden.

Bådens ankomst var i sig selv en begivenhed på Demenscenter Skovgården i Hadsund. Foto: Jesper Bøss

Her var bådens ankomst i sig selv en begivenhed, der tændte en glød i øjnene hos mange af beboerne. Båden blev navngivet ”Anna” – opkaldt efter den hidtidige ejers kone – og det hele blev markeret med grillpølser og hygge i sommersolen i haven.

Demenscenter Skovgården i Hadsund har 66 beboere i alderen fra 50 år og opefter. De kan nu allesammen kalde sig bådejere.