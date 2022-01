Det går godt i Pandrup: Boligpriserne stiger

PANDRUP:Spørger man det nordjyske mæglerfirma, Mæglerhuset Aabybro, er der god grund til at smile som boligejer i Pandrup. Priserne er nemlig steget de seneste år.

Baseret på de nyeste tal fra Boligsiden er den gennemsnitlige kvadratmeterpris på villaer og rækkehuse i 9490 Pandrup steget med hele 29 procent fra 2014 til 2021. Det skriver Mæglerhuset i en pressemeddelelse.

I 2014 var den gennemsnitlige kvadratmeterpris på solgte villaer og rækkehuse i Pandrup på 5.596 danske kroner, hvorimod tallet er helt oppe på 7.238 kroner i 2021.

Christopher Holving, som er ejendomsmægler ved Mæglerhuset Aabybro, har et par gode bud på, hvorfor der er sket denne udvikling.

- Pandrup er en velfungerende by, som har meget at tilbyde for alle aldersgrupper. Lige fra et nuanceret udvalg af butikker, gode daginstitutioner, ny skole på vej og mange forskellige typer villakvarterer. Heriblandt også nybyggerkvarterer, så der er noget for enhver smag. Vi kommer heller ikke udenom, at vi har den mest fantastiske natur tæt på og bare 10 minutters kørsel til Vesterhavet, siger Christopher Holving.

Hurtigt salg

I 2021 gik det også hurtigere at sælge boligerne i end for år tilbage. I 2014 var den gennemsnitlige salgstid på villaer og rækkehuse ifølge Boligsiden på 323 dage, og i 2021 kom det tal ned på kun 139 dage.

-Jeg har solgt boliger i Pandrup i knap syv år, så jeg kan tydeligt mærke den udvikling, der har foregået. Flere og flere købere får øjnene op for byen. Det gælder også folk fra Aalborg-området, der trænger til at rykke væk fra storbyen, forklarer Christopher Holving.

I takt med den stigende efterspørgsel fra en bredere køberskare, er udbuddet af boliger til salg i området på samme tid faldet. I 2014 var det gennemsnitlige udbud af villaer og rækkehuse til salg oppe på 135, og i 2021 er det tal helt nede på 62 boliger.

- Det er også en af de faktorer, der har indvirkning på priserne. Det kan være med til at forklare den prisstigning, vi har været vidne til, siger mægleren.