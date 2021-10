Det var ikke rødbeder - men en svovlbakterie

I weekenden opdagene forbipasserende en total rødbedefarvet sø ved Sæby.

De slog alarm og der blev hurtigt taget vandprøver for at finde ud af, hvor al den rødebedefarve kom fra.

Frederikshavn Kommune har nu fået svar på vandprøverne og farven viser sig at stamme fra en høj koncentration af en purpursvovlbakterie.

Det er firmaet Planktontax, der er ekspert i alger, der har analyseret prøverne.

Bakterien er ikke giftig.

Det er ikke til at sige, hvad der har fået bakterien til at blomstre op, men der er tale om et naturligt fænomen, og ikke en forurening af vandmiljøet.

Bakterier af denne slags kan ligge i dvale i mange år og pludselig blomstre op, når de rette forhold er til stede.

Det er sjældent at se en så tydelig rødbedefarve af purpursvovlbakterier som her, så det er ikke underligt, at det vækker opsigt.

Men farven og purpursvovlbakterierne forsvinder af sig selv igen, så der er ikke behov for oprensning eller andre indsatser i søen, understreger kommunen.

Purpursvovlbakterier findes ofte i stillestående vand, da de får deres energi fra svovlforbindelser såsom svovlbrinte (H2S) i deres nærmiljø.

Svovlbrinte dannes naturligt ved nedbrydelsen af organisk materiale under iltfrie forhold, eksempelvis i moser eller næringsrige søer, og har en lugt som rådne æg.

Heldigvis er både lugt og farve allerede aftagende i søen, men interesserede kan stadig nå at få et glimt af det sjældne naturfænomen.