Døren låst efter uro i busterminal: Hvor skal man vente i de mørke timer?

Hvis du skal med bussen fra Hobro om aftenen, skal du måske overveje at pakke en ekstra sweater. Døren til busterminalen vil nemlig fremover være låst efter klokken 18.

Det oplyser en seddel, som for nylig dukkede op på døren til terminalen. Det er Nordjyllands Trafikselskab (NT) og Mariagerfjord Kommune, der har truffet beslutningen om at reducere åbningstiden. Det begrundes med, at festende unge har skabt utryghed i terminalbygningen.

På stationen møder beslutningen både forståelse og frustration. Line Kirkegaard tager bussen til og fra arbejde, og de begrænsede åbningstider kommer til at have betydning for hende.

- Jeg forstår på en eller anden måde godt, at det er på grund af, at folk ikke opfører sig pænt herinde. Men det selvfølgelig nederen, hvis jeg skal tage bussen hjem fra arbejde. Hvis jeg har fri klokken 21, og der først går en bus klokken 22.20, så skal jeg sidde ude i kulden. Det synes jeg ikke er retfærdigt for os, der kan finde ud af opføre os ordentligt, siger hun.

Passagerer skal fremover huske det varme tøj om aftenen. Foto Lars Pauli

Simone Rugholm er på terminalen flere gange om ugen, og hun har selv oplevet, at unge mennesker har gjort hende utryg.

- De har råbt meget, og så har de røget almindelige cigaretter og hash ude foran, og så kommer de ind og snakker højt om det, mens der har været små børn og familier til stede. Så jeg forstår godt, at de har valgt at gøre det her, siger hun og fortsætter:

- Jeg tjekker altid, om der sidder en gruppe unge mennesker herinde, inden jeg går ind.

Fremover bliver terminalen låst fra klokken 18. Foto: Lars Pauli

Har forsøgt med andre tiltag

Mette Henriksen, som er chef for kunder og salg ved Nordjyllands Trafikselskab, fortæller, at beslutningen skyldes, at unge mennesker har skabt utryg stemning.

- Vi har gennem de seneste måneder oplevet, at en gruppe unge mennesker bruger vores terminal som festlokale, hvor de ryger og drikker, siger hun.

Hun fortæller, at man i samarbejde med Mariagerfjord Kommune har forsøgt sig med andre tiltag som flere vagter og øget patruljering fra politiet. Men da tiltagene ikke har afhjulpet problemet, har man ikke set andre løsninger end at låse terminalen af om aftenen.

Tidligere var terminalen åben til klokken 23.