Drama på Limfjorden: To mænd reddet i land fra drivende lystsejler

Onsdag sidst på eftermiddagen kunne man se en båd drive afsted med to mands besætning, første gang ud for badehuset ved Frederik d. VII’s Kanal i Løgstør.

Normalt har Løgstør selv en redningsbåd, DSRS, med frivillige, men den er pt. på land. Samtidig er der ikke mange både i vandet, så det var svært at finde en lokal til at sejle ud til den drivende båd.

Der blev ringet 112, og Nordjyllands Beredskab kom med deres gummibåd, som de satte i vandet ved slæbestedet ved lodshuset i Løgstør. I mellemtiden var båden drevet videre, så den nu var ud for øen Borreholm ud for Aggersborg.

Til alt held var vandstanden et godt stykke over normalt for området på den anden side af sejlrenden er et lavvandområde, hvor mange har prøvet at sætte en båd på grund.

Forfrosne sejlere

Beredskabet satte afsted med en tomandsbesætning for at bjærge båden, men på grund af vind og bådens vægt, besluttede man alene at tage de to i båden med i redningsbåden, som herefter returnerede til Løgstør. Her blev de to sejlere afhentet af venner, godt forfrosne.

De to var på vej fra Rønbjerg til Løgstør, da båden fik problemer med roret, så de ikke kunne styre. Så heldigvis kom de i land i god behold.

Sidst på eftermiddagen var båden drevet over mod området ved engene på vej mod Aggersund. Her kunne man se den mindre en 50 meter fra land og her var Nordjyllands Beredskab på plads. Det er i skrivende øjeblik ukendt om båden blev bjærget.