Droppede job og flyttede til Vendsyssel: Nu sælger Hanne helårstelte til hele landet

VENNEBJERG:Helårstelte og pavilloner skød for et halvt år siden op i udstillingslokalerne på Lønstrupvej 395 i Vennebjerg. Det norske firma Eurotents har nemlig åbnet afdeling i Danmark og har ansat Hanne Bartholomæussen som deres danske ambassadør og sælger.

- Højsæsonen begynder nu, smiler Hanne med et nik ud i hallen, hvor flere store telte er rejst og indrettet med udstyr, der kan friste campisterne.

Og Hanne er klar til at tage en engageret og kvalificeret campingsnak med kunderne.

Over al forventning

Hanne flyttede sammen med sin mand Bjarne til Vennebjerg fra parrets bopæl i Arden, hvor Hanne har arbejdet som social- og sundhedsassistent inden for dementområdet.

- Det var en stor beslutning. Men vi nyder det - og nu glæder vi os til sommeren, siger Hanne, der i øvrigt har fået sin datter som kollega på deltid.

Eurotents overtog lokalerne 1. september, og 15. oktober 2021 var første åbningsdag i udstillingen på Lønstrupvej.

- Det er gået over al forventning. Vi er langt over det budget, som vi oprindeligt havde lagt, konstaterer de norske ejere, Arnold Sørensen og Torbjørn Sørlie.

De er lige nu i Vendsyssel i forbindelse med firmaets åbent hus-arrangement, der begyndte i weekenden og løber hele ugen.

- Vi havde ikke satset på det her, hvis ikke det havde været for Hanne, understreger de norske ejere.

- Vi havde ikke satset på det her, hvis ikke det havde været for Hanne, understreger de norske ejere af Eurotents.

Folk kommer til fra hele landet ....

Allerede nu har mange danske campister fra hele Danmark lagt vejen indenfor i Vennebjerg for at se, mærke og høre om helårsteltene fra Eurotents.

- Folk gør en tur ud af det. De bestiller en overnatning på et hotel eller bor i sommerhus i lokalområdet, og så kommer de herind for at se teltene, fortæller Hanne.

- Men vi har heldigvis også nogle søde, tilfredse kunder rundt omkring i landet, der tilbyder at vise deres telt frem, så interesserede fra Sjælland kan slippe for at køre til Vendsyssel.

Fremvisning i forteltet

Hanne og Bjarne har været campister i 25 år. De var fastliggere i Løkken i 12 år og blev kunde hos norske Eurotents.

- For fem år siden købte vi et brugt telt fra Eurotents, og for tre år siden blev det udskiftet med den nyeste model.

- På campingpladsen kom der nemlig en del folk ind for at se vores fortelt, og jeg formidlede selvfølgelig gerne kontakten til Norge til Torbjørn og Arnold.

På den måde opstod samarbejdet på tværs af landegrænser, og Hanne blev i første omgang firmaets uofficielle ambassadør i Danmark.

Kontakten udviklede sig, og de norske ejere så mulighed for at ansætte Hanne som daglig leder af en dansk afdeling.

- Kunderne ville jo gerne se teltene, inden de købte, da det er en stor investering. Selvom vi har den bedste kvalitet, har vi også den bedste pris, siger Arnold Sørensen.

På grund af corona var de norske ejere forhindret i nå frem og se ejendommen i Vennebjerg, da den blev sat til salg. Hanne og ejerduoen havde på det tidspunkt ikke mødt hinanden og al kommunikation foregik via messenger og telefon.

Og tilliden til Hanne og Bjarne var stor. De norske ejere valgte at skrive under på købsaftalen. Og det har de ikke fortrudt.

- Det er blevet rigtig godt, konstaterer de.

Der er åbent hus hos Eurotents i denne uge, og Eurotents norske ejere - Arnold Sørensen og Torbjørn Sørlie - har taget turen syd på, for at tilse den danske afdeling og snakke med Hanne.

Målet er at blive størst i Danmark

Med et helårstelt slipper campisterne for at sætte forteltet op og tage det ned igen uden for sæson. Det kan - som navnet siger - holde til både vejr og vind året rundt uden vedligeholdelse.

Og lige nu står hundredvis af firmaets helårstelte på danske campingpladser landet over.

- Vi er størst på det norske marked, Og vores mål er at blive størst på markedet i Danmark, fortæller Arnold Sørensen og tilføjer, at det vil ske inden for de kommende fem år.

- Vi er konkurrencedygtige på pris, kvalitet og service, forsikrer ejerne, der også er på vej ind på det svenske marked.

- Teltene er produceret i Tyskland. Vi designer, udvikler og tester teltene i Norden, og alt materiale er købt i Europa.

I Danmark er to montører tilknyttet Eurotents, og kunderne kan hermed betale sig til at få teltet sat korrekt op.

- Nogle kunder gør det selv. Andre vælger at købe en indflytningsklar pakkeløsning. Vores montører kan nemlig også lave gulve og sætte stikkontakter, så du får et færdigt komplet telt, der er klar til brug, forklarer Hanne.