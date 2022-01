Efter is-brud i Tversted: - Vi har været super glade for Jette, men ...

TVERSTED:I årevis har Jette Bundesen huseret på Tannisbugtvej i Tversted - først i Det Blå Ishus, og de senere år i Det Grå Ishus, begge steder med sin berømte guf, der bygger på en hemmelig opskrift, som hun i sin tid overtog fra moderen.

Men som Nordjyske netop har skrevet, så er det slut: Jette Bundesen trækker stikket, fordi hun ikke er tilfreds med det økonomiske udbytte af den forpagtningsaftale, hun har med Premier Is - som i øvrigt også ejer og bortforpagter de to andre huse på Tannisbugtvej i kystbyen (Polarkiosken og Det Blå Ishus).

Claus D. Larsen, salgsdirektør i Premier Is, siger:

- Vi har samarbejdet i mange år - og vi har været superglade for Jette, men vi har omkring 50 forpagtningsaftaler i hele landet, og selv om aftalen jo er et anliggende mellem os og forpagteren, så kan jeg sige, at der jo gerne skal være en vis ensartethed i vilkårene for forpagterne.

Jette Bundesen. Foto: Bente Poder

Med andre ord: Hvis en forpagter får en større bid af kagen, så vil de andre nok også gerne have det ...

Salgsdirektøren har i øvrigt is i maven, når det gælder om at finde en ny forpagter, så lugerne bliver åbnet i tide inden påske i Det Grå Ishus.

- Der er altid interesse for vores gode lokationer - og Tversted er ikonisk, fastslår Claus D. Larsen.