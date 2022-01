Ekstra drama: Klitmøller-sulen blev befriet for fiskeline - og bed kvinde

Onsdag kunne vi fortælle om redningen af en sule, der havde nødlandet i lyng og træer ved Vangvej i Klitmøller.

Herfra kunne den store fugl ikke lette, hvilket først skete, da fuglen blev sluppet løs på stranden.

Nu viser det sig dog, at dramaet om den nødstedte kæmpefugl i virkeligheden begyndte tidligere på dagen.

Efter historien blev bragt i flere medier, meldte to kvinder sig og fortalte, at de faktisk tidligere på dagen havde frigjort sulen for en klump generende fiskeline med blyklumper, der havde snoet sig omkring fuglens undernæb.

Bed i tommelfinger

En af kvinderne er Anette Balker fra Klitmøller, som så fuglen sidde i lyngen, da hun var ude og gå morgentur med sin hund.

- Jeg opdagede hurtigt, at sulen var i problemer, da jeg så klumpen af fiskeline sidde i næbbet, fortæller hun.

- Jeg tænkte så, at jeg tager fuglen med den ene hånd og snøren med den anden. Men jeg blev klogere. For sulen var bomstærk og temmelig sur, så jeg fik en veninde til at komme til undsætning og sammen sprang vi på fuglen. Men selv om vi var to - bed den i min tommelfinger. Det var, som fingeren kom i klemme i en dør.

Svært ved at spise

Det lykkedes heldigvis at få fat om hovedet på sulen, og kvinderne satte en gren på tværs, så fuglen ikke kunne bide dem igen. På den måde blev snøren viklet ud.

- Snøren sad stramt omkring undernæbbet og tungen. Men det lykkedes. Og dele af snøren var også nede i svælget. Jeg tror, at fuglen havde svært ved at spise, fortæller redningskvinden.

Efter fuglen kom fri af snøren - lod de to kvinder fuglen være, og de var ikke klar over, at det var godt at få fuglen tilbage til havet.

- Det var stort at opleve den flotte fugl på så tæt hold, og det er dejligt at tænke på, at fuglen nu er tilbage på vingerne ude over havet, lyder det fra Anette Balker.

Trækfugl

Sulen er i øvrigt fredet og kan findes helt almindeligt overalt i Nordatlanten, hvor sulerne yngler i kolonier. De største kolonier er på Island, Færøerne, Irland, Storbritannien, Norge og Frankrig. Den største er på St. Kilda i Hebriderne med over 60.000 par.

I Danmark er sulen en almindelig trækgæst om efteråret i Nordsøen og Kattegat, ifølge foreningen DOF.