Flagene skal op: 125 år - det skal da fejres

Men det var med indvielsen af jernbanen mellem Fjerritslev og Nørresundby, at der for alvor blev sat skub i byens udvikling. Indvielsen af jernbanen skete 19. Marts 1897.

- Derfor vil der blive flaget i byen den dag. Det betyder også starten på en række aktiviteter i løbet af året, som vil markere jubilæet, siger Jens Sørensen, der er formand for Fjerritslev Borgerforening, der er tovholder for projektet.

Flere foreninger har meldt at de gerne vil være med til fejringen. Det gælder Tinghuset, Kunsten i Han Herred, Museumsforeningen, Fjerritslev Kino og Fjerritslev Handelsstandsforening.

Efter indvielsen i 1897 kom der meget hurtigt derefter en kirke, tinghus, apotek, sparekasse, bank, og en masse små håndværkmestre og et slagteri til den lille by. Et bryggeri var der allerede.

Egentlig skulle jernbanen gå gennem Korsholm, hvor Herredsboligen og apoteket lå, men bønderne i området ville have for mange penge for deres gode jord. Derfor var det en god ide at flytte jernbanen til Fjerritslevs lette sandjorde.

Det kom den på det tidspunkt ret beskedne by til gavn.

- De fleste aktiviteter vil komme til at blive afviklet i forbindelse med By Night arrangementer. Formålet er, at der bliver fortalt en masse gode historier, og vist en masse billeder og film fra Fjerritslevs historie, siger Jens Sørensen.

Der vil blive annonceret med aktiviteterne på Facebook, i Fjerritslev Ugeavis, Fjerritslev.dk og ved opslag rundt om i byen.

- Vi håber på, at initiativet vil glæde mange borgere og turister de kommende måneder, siger Jens.