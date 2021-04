Fra drøm til mareridt på en enkelt nat: - Spørgsmålet er, hvor rummelige vi egentlige er i dag?

Der er forår i luften, men til tider føles det stadig lidt køligt i det vendsysselske. Temperaturen stiger dog betydeligt, hvis man bevæger sig ind på Vendsyssel Teater - og ikke kun fordi pedellen har skruet op for radiatoren: Holdet bag Strindberg-stykket Frøken Julie øver i teatrets Black Box, og der udveksles hede blikke og kys i kammerspillet, der foregår i et køkken på et svensk gods en midsommernat.

Strindbergs Frøken Julie handler om begær, magt, klasse og køn - 8. maj er der premiere på Vendsyssel Teater. Godsejerens datter finder sammen med tjeneren Jean, men konventioner og skam spænder ben for drømmene.

- Hvis vi ligger ni midsommerblomster under hovedpuden, så går vores drømme i opfyldelse, lyder det på et tidspunkt håbefuldt fra tjeneren Jean til grevens datter, Frøken Julie.

Men det ender som et mareridt - trods forelskelse, smukke syrener og lette Jan Johansson-toner, der kan anes i det fjerne.

Trekantsdrama

Frøken Julie er skrevet for mere end 100 år siden - mens Det Moderne Gennembrud rasede med fokus på frigørelse, ikke mindst af kvinderne.

Frøken Julie på Vendsyssel Teater Medvirkende: Maria Cordsen (Frøken Julie) Albert Stein Ankerstjerne (Jean) Linnea Voss (Kristin) Tekst: August Strindberg Oversættelse: Sven Holm Instruktion: Christoffer Berdal Scenografi: Marianne Nilsson Lysdesign: Marcus Philippe Gustafsson Lyddesign: Kasper Neergård Dramaturgi: Anne Middelboe Christensen Spilleperiode på Vendsyssel Teater: 8. maj - 29. maj i Black Box Stykket spiller i øvrigt på CPH Stage 4. juni 2021 kl. 17 og kl. 21 på Teater V i Valby VIS MERE

Men parret i stykket vandrer ikke lykkeligt ud af frigørelsens sti med en smuk solnedgang som kulisse.

Efter forelskelse og begær kommer tømmermændene - den adelige frøken har haft seksuel samkvem før ægteskabet, og endda med en partner fra en lavere klasse.

Skammen og æren spænder ben for drømmene - hvordan må du vente med at se, hvis ikke du kender stykkets slutning i forvejen.

Det hele kompliceres yderligere af, at Jean egentlig danner par med køkkenpigen Kristin, så publikum bliver tilskuere til et vaskeægte trekantsdrama, hvor de elskende taber alt - selv om de egentlig kunne vinde det hele.

- Løs på tråden

Der er gået mange år fra uropførelsen af Frøken Julie i 1888 til år 2021. Men stykket har stadig meget på hjertet til vores samtid, hvor alt stadig ikke er fryd og gammen, når det gælder køn, magt og klasse. Det kommer måske bare til udtryk på en lidt anden måde.

Det mener instruktøren, Christoffer Berdal - hør videoklippet:

Bytter roller undervejs

Frøken Julie spilles af Maria Cordsen, der nu øver på livet løs til sin første, større hovedrolle. Under corona-nedlukningen har hun holdt sig skarp som medvirkende i en serie, der er blevet optaget til DR3, men nu glæder hun sig til at indtage en scene med publikum på. Og med problemstillinger, der ikke blot skrives i datid.

- Er vi overhovedet blevet mere frigjorte? Mange ser sig selv som åbne og rummelige, og de siger til deres børn, at de da må komme hjem med, hvem de vil som kæreste. Men spørgsmålet er, hvor rummelige vi egentlige er i dag, når det kommer til stykket, lyder det fra Maria Cordsen.

For mon ikke det stadig kan give et skvulp i kaffekoppen hist og her, hvis ens søn eller datter danner par med en person af samme køn, en fra en helt anden socialklasse - eller af anden etnisk oprindelse end pæredansk for den sags skyld?

- Derfor håber jeg virkelig også, at folk vil gå ind og se stykket. Det handler om, at vi alle bare gerne vil ses og elskes for dem, vi er, siger hun.

Maria Cordsen spiller Frøken Julie.

Instruktøren er tro mod Strindbergs tekst, men Hr. Berdal har alligevel et særligt take på Frøken Julie på Vendsyssel Teater i Hjørring.

Undervejs i stykket bytter Maria Cordsen og Albert Stein Ankerstjerne således roller, så hun spiller Jean og han Frøken Julie.

Et greb, der måske får kønnene til at stå i et andet lys for publikum - i hvert fald har det allerede ført til en lille aha-oplevelse for en af skuespillerne:

- Da vi skulle bytte roller, fandt jeg ud af, at jeg måske opfører mig lidt for dominerede på scenen - mens Maria omvendt er mere forhandlende, når vi spiller sammen, forklarer Albert Stein Ankerstjerne.