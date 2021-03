Frederikshavn sætter turbo på ombytning af fejlbehæftede pas

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn Kommune er én af de 18 danske kommuner, der i øjeblikket er i gang med at ombytte en række fejlbehæftede pas. Og ifølge Mette Hardam (V), formand for kultur- og fritidsudvalget, er der grund til at sætte turbo på processen.

- Jeg vil gerne komme med den kraftigste opfordring til, at borgere i Frederikshavn Kommune bestiller tid til ombytning af pas, så snart de modtager besked om, at deres pas skal ombyttes siger hun.

Det er på grund af en fejl hos en leverandør, at ombytningen er nødvendig. Fejlen findes i en række pas, som er udstedt mellem 2014-2018. Fejlen består i, at de optagne fingeraftryk er lagret forkert, så venstre og højre håndsaftryk er ombyttet - og efter en aftale indgået mellem Kommunernes Landsforening og Rigspolitiet skal kommunerne derfor ombytte de pågældende pas,

Borgerservice i Frederikshavn Kommune har i ugerne 51, 52 og 53 udsendt 900 breve ugentligt til berørte borgere. Borgerservice havde planlagt at udsende 1000 breve om ugen, og der skal udsendes i alt 12.872 breve. Men udsendelsen blev på grund af coronarestriktioner og nedlukning af Borgerservice sat i bero efter udsendelsen af de første breve.

Sidenhen har Rigspolitiets besluttet, at ombytning af pas er en kritisk opgave, og derfor genoptog Borgerservice i uge 6 udsendelsen af breve. For at indhente tidsplanen udsendes nu 2000 breve ugentligt til borgere i Frederikshavn Kommune.

Mette Hardam oplyser, at de berørte borgere vil modtage besked direkte i e-boks fra Frederikshavn Kommune.

- Grunden til at vi opfordrer borgerne til at tage aktion så snart de modtager e-mailen er ganske enkelt, at det med fordel kan ske, inden der sker genåbning af Borgerservice, idet der på det tidspunkt forventes at komme lang ventetid. Borgerservice skubber selvsagt en “pukkel” af opgaver foran sig i forhold til kørekort- og alm. pasudstedelser, lyder det fra Mette Hardam.

Hvis du har modtaget besked i din e-boks, så vil anbefalingen være at bestille tid på Frederikshavn Kommunes hjemmeside - alternativt kan du få hjælp til at bestille tid ved at ringe til Den Digitale Hotlinie 70 20 00 00.

Passet kan efter tidsbestilling ombyttes i både Frederikshavn, Sæby og Skagen, oplyser Mette Hardam.

Det er vigtigt at understrege, at man ikke bare kan møde op. Ombytningen af passet kræver tidsbestilling og ligeså vigtigt er det at understrege, at du ikke skal gøre noget før du modtager besked i din e-boks.