Frygt for coronasmitte ved kommunalvalget

De seneste dages høje smittetal i Frederikshavn Kommune kan skabe bekymring for smittespredning på kommunens valgsteder 16. november.

Særligt valgstedet på Sydbycentret har fået flere til at bekymre sig, om det er forsvarligt at afholde valget tæt på ældre og sårbare borgere.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

- I Frederikshavn Kommune har vi hele vejen igennem fulgt alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer og restriktioner. Det vil vi naturligvis også gøre i forbindelse med kommunalvalget, pointerer borgmester Birgit S. Hansen (S).

- Vi følger smittetallene på daglig basis, og når tallene som nu er høje, er vi i løbende dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed. Som kommune ønsker vi at bidrage til at stoppe smittekæderne, og derfor opfordrer vi til, at man bliver testet, og naturligvis også vaccineret, hvis man ikke allerede er det i forvejen. Styrelsen for Patientsikkerhed kan oplyse os om, hvor smitten er i kommunen, og frem til valget vil vi følge tallene ekstra nøje og tage alle de nødvendige forholdsregler. Vores målsætning er at kunne afvikle valget på fuldt forsvarlig vis, fortsætter borgmesteren.

Konkret indretter Frederikshavn Kommune valgstederne, således at sundhedsstyrelsens generelle forebyggende råd kan følges. Der er fokus på hygiejne, og vælgerne kan holde afstand og spritte hænder.

Frem til og med fredag 12. november er der også mulighed for at brevstemme, og på Frederikshavn Rådhus kan man bestille tid og dermed undgå kø. På kommunens hjemmeside kan man læse mere om at brevstemme.