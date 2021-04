Grønt åndehul tager form: 100 nye frugttræer plantet

FREDERIKSHAVN:100 nye frugttræer blev onsdag plantet i det, der er ved at udvikle sig til et grønt åndehul for både dyr, planter og mennesker midt i Frederikshavn.

Åndehullet er et areal på 22.000 kvadratmeter, der tilhører MAN Energy Solutions og ligger overfor fabrikken - lige nord for Hjørringvej. I lang tid var arealet ubenyttet af MAN, men via et samarbejde med Frederikshavn Kommune - om at fremme biodiversiteten i kommunen - er der ved at blive lavet om på det.

De mange nye træer er det seneste resultat af samarbejdet - og i denne omgang var samarbejdet udvidet til også at omfatte Knivholt Æblelaug. For det er nemlig derfra, at de mange nye træer kommer.

- Vi er en seks-otte personer, der går på Knivholt og poder frugttræer. Vi har nok mere end 100 forskellige sorter på Knivholt, og da vi havde podet flere, end vi selv havde brug for, så har vi lavet aftalen om at plante dem her, fortæller Bjarne Jørgensen fra Knivholt Æblelaug.

De 100 træer, der blev plantet, fordeler sig ifølge Bjarne Jørgensen over cirka 30 forskellige gamle danske sorter af frugttræer.

- Vi vil gerne have, at der bliver så mange forskellige træer som muligt i området, siger Bjarne Jørgensen.

En lille markering

Det første af træerne blev plantet ved en lille markering, hvor Frederikshavn Kommunes naturvejleder Bo Storm gravede selve hullet - mens Bjarne Jørgensen kunne sætte selve træet i jorden.

Knivholt Æblelaugs Bjarne Jørgensen (til venstre) og Frederikshavn Kommunes naturvejleder Bo Storm plantede i fællesskab det allerførste af de 100 frugttræer. Foto: Henrik Louis

- Vi starter med et degneæble, konstaterede Bjarne Jørgensen overfor de fremmødte, der blandt andet talte medlemmer af foreningen af pensionerede medarbejdere på MAN.

Naturvejleder Bo Storm glæder sig over samarbejdet - og over arealet, der er ved at blive forvandlet.

- Vi er gået ind i det her, for det batter rigtigt meget for biodiversiteten. Det er et stort område midt i byen - og sådan et samarbejde med en stor virksomhed er rigtigt godt. Sådan nogle samarbejder vil vi gerne have med endnu flere virksomheder, siger Bo Storm.

Glæde hos MAN

Glæden over samarbejdet og udviklingen af området er også stor hos MAN.

- Jeg bliver så glad, når jeg eksempelvis kan se, at nogle af vores medarbejdere vælger at gå en tur herovre i frokostpausen, siger Thomas Leander, der er den lokale "site manager" - eller direktør for MAN i Frederikshavn, om man vil.

Thomas Leander og de andre medarbejdere hos MAN Energy Solutions skal kun lige krydse Hjørringvej her for at komme over på arealet, hvor der onsdag blev plantet 100 nye frugttræer. Foto: Henrik Louis

- Vi ville gerne gøre noget for biodiversiteten, og i den forbindelse har kommunen været en god medspiller. Vi startede på projektet i 2019, men der er endnu ikke sket så meget her på grund af corona-situationen sidste år. Men vi vil gerne have, at det her udvikler sig til at blive et frirum for medarbejderne - og også til de lokale borgere, siger Thomas Leander.

- Når man vil gøre en indsats for bæredygtigheden, så kan det let blive sådan noget med solceller og vindmøller - men her er det meget lavpraktisk, og noget hvor alle kan være med Og så ligger det lige på den anden side af vejen for os.

På arealet er der allerede lavet stier og opsat borde og bænke - men planen er også, at der senere skal laves eksempelvis sheltere og et bålsted.