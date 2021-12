Guld, sølv og åbent kødsår: Stærk thybo gav alt ved EM

VESTERÄS:Thisted Vægttræningsforenings Matti Christensen sikrede sig både guld og sølv i disciplinkonkurrencerne i klassen for styrkeløftere op til 74 kilo ved europamesterskaberne i Vesteräs i Sverige, men i trekampen blev thyboens akilleshæl, dødløft, som så ofte før den faktor, der umuliggjorde et topresultat i den samlede konkurrence.

I konkurrencens første disciplin, squat, var der på forhånd håb om en medalje, da thyboens personlige rekord kun er få kg fra europarekorden. Og det var en dybt koncentreret Matti Christensen, der åbnede konkurrencen med et sikkert løft på 242,5 kg efterfulgt af 252,5 kg i andet forsøg og 257,5 kg i tredje og sidste. Alle tre løft blev overbevisende godkendt med dommerstemmerne 3-0, og thyboen sikrede sig sølvmedaljen i disciplinen og var efter squat dermed på andenpladsen kun 2,5 kg efter den førende italiener Dennis Fastelli.

Matti Christensens paradedisciplin er bænkpres. Han er indehaver af to europarekorder, så forventningerne til ham var store. Og ganske rigtigt var Matti Christensen sine konkurrenter totalt overlegen. Åbningløftet på massive 185 kg blev klaret sikkert og efterfulgt af 190 kg i andet forsøg som ligeledes blev godkendt. Herefter bestilte Matti 192,5 kg i tredje forsøg. Et løft, som også blev klaret, med underkendt, da to af de tre dommere skønnede, at hans højre arm ikke var helt udstrakt. Trods det underkendte løft vandt han suverænt disciplinen og guldmedaljen med hele 12,5 kg margen til den tyske løfter med det britisk klingende navn Joshua Wright.

Matti Christensen måtte gennemføre sidste disciplin, dødløft. Trods dette sår i den ene håndflade fik han godkendt et løft på 222,5 kilo.

Dermed førte Matti Christensen klart konkurrencen med to ud af tre discipliner i trekampen gennemført og havde allerede sikret sig en sølv og en guldmedalje. Men så stoppede succesen også. Matti Christensens akilleshæl er dødløft. Han er blandt andet udfordret af at have forholdsvis korte fingre, hvilket giver ham problemer i netop denne disciplin. Og yderligere blev han presset, da han under opvarmingen rev en luns hud af håndfladen og derfor var tvunget til at løfte med et stort åbent sår i håndfladen, hvilket gør det, om ikke umuligt så meget svært og ekstremt smertefuldt at løfte. På den baggrund må det betegnes som tilfredsstillende, at han klarede først 215 kg og herefter 222,5 kg, før han måtte opgive, at løfte 227,5 kg.

Det betød samtidig, at thyboen gled fra en suveræn førsteplads i trekampen efter de to første discipliner til en ottendeplads med en total på 670 kg.

Europamester blev svenskeren Alexander Ericsson, som vandt bronze i dødløft med 300 kg, hvilket var nok til at sikre ham guldet i trekamp med en total på 725 kg.