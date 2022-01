Håber på seks-cifret salg efter Hirtshals-dyst: Sild med ”geni-streg” i opskrift rammer hele landet

Silden soler sig hvert år i opmærksomhed, når Hirtshals Fiskefestival kårer Årets Sild i en dyst, hvor en række dygtige restauratører deltager.

I 2020 vandt Restaurant Lilleheden i Hirtshals konkurrencen, mens Restaurant HOS i Odense rendte med prisen i september sidste år - og det er netop deres bud på en lækker sild til middagsbordet, der snart rammer detailhandlen i det ganske land.

Udgangspunktet for de syv finalister i efteråret 2021 var gammeldags modnede sild - og restauratør Jakob Spolum fra HOS tog stikket hjem med en vindersild smagt til med peberrod, lang peber, enebær, laurbærblade, dild og stikkelsbær.

En del af præmien er, at opskriften året efter - altså nu - kommer i produktion. Siden konkurrencen er Årets Sild allerede blevet flot modtaget på restauranten i Odense, hvor den har været på frokostkortet hver eneste åbningsdag.

- Vi er blevet væltet. Vi har solgt mellem 25 og 50 stykker hver eneste frokost, og det er altså absurd meget for os, fortæller Jacob Spolum og tilføjer, at serveringen bliver på kortet nogle måneder mere.

Det er Tenax Sild, der også omfatter mærket Lykkeberg 1899, der sammen med Restaurant HOS, nu har færdigproduceret de første ’kommercielle’ 4.000 glas og sendt afsted til supermarkederne. Hos Tenax er forventningerne meget høje.

- Jeg tror, at denne her opskrift kan få et flot gennembrud. Dels er selve konkurrencen Årets Sild blevet mere kendt, og så er krydringen relativ traditionel, men stikkelsbærrene i opskriften er genistregen, der tilfører en uimodståelig frugtighed, sødme og syrlighed til silden, siger Anette Ladefoged, der er adm. direktør i Tenax Sild.

Her satser man på, at man kommer til at sælge 100.000 glas af den nye Årets Sild i 2022.

I Årets Silds hjemby - Hirtshals - vil både Rema1000, SuperBrugsen og Spar markere den ny ankommende sild med en mindre fest 4. - 5. februar.

Konkurrencen er et samarbejde mellem Hirtshals Fiskefestival, Danmarks Pelagiske Producentorganisation, Nordsøen Oceanarium og Tenax Sild A/S.