Hammerslag: Boligsalget i Brovst har fået et gevaldigt boost

2021 blev det bedste år for boligsalg nogensinde. På landsplan ender EDC med at overgå sidste års rekord med cirka seks procent flere solgte boliger i 2021

- Her i Brovst slog vi landstendensen med en fremgang i salget på 20 procent, skriver Morten Brix fra EDC i Brovst i en pressemeddelelse.

Især i første halvdel af året eksploderede salget, og boligkøberne stod i kø for at handle.

- Salget før sommerferien var helt usædvanligt højt, men andet halvår har også været rigtig godt - nogenlunde som et travlt normalt år. Det er et udtryk for, at boligmarkedet er tilbage til det mere normale med en god balance mellem udbud og efterspørgsel, siger Morten Brix.

Kigger man på salget i de enkelte landsdele, er der en tydelig tendens. Der blev sat rekord i alle dele af landet - undtagen i hovedstadsområdet. Her blev den gamle rekord helt tilbage fra 2005 nemlig ikke overgået i 2021, viser en ny opgørelse fra EDC.

- Coronakrisen har medført et ekstraordinært stort salg af sommerhuse, ligesom vi også de senere år har set en aftagende nettotilflytning til de største byer - og modsat en strømning mod provinsbyerne i pendlerafstand til storbyen. Det har altså samlet set betydet, at 2005 stadig er rekordåret i hovedstaden og Nordsjælland, mens resten af landet har vi fået en ny rekord i 2021. Vi er stolte over at have slået rekord, og glæder os over de mange boligsalg og glade kunder, vi har haft i 2021, siger Morten Brix.

Sommerhussalget er på landsplan faldet i forhold til forrige år. Målt på hele året er det faldet 16 procent. Omvendt går det godt for villasalget, der på året som helhed oplever en fremgang i salget på 14 procent - dog med en tilbagegang i årets anden halvdel på otte procent.

- Hos os er sommerhussalget uændret og stadig på et højt niveau sammenlignet med sidste år. Det skyldes, at rigtig mange købere har fået øjnene op for, at priserne i vores område er væsentligt lavere end sommerhuse i Blokhus og Løkken. Og så mærker vi fortsat en stor interesse fra sommerhuskøberne for at handle i områder, der kan tilbyde unikke naturoplevelser, siger Morten Brix og fortsætter:

- Her i vores butik noterer vi også en fremgang i villasalget, idet salget steg med 25 porcent hos os i forhold til året før.

Morten Brix forventer et fortsat godt marked i 2022 og, at det bliver lidt over det normale.

- Beskæftigelsen er høj, og renten er stadig relativt lav, hvilket er de to vigtigste forudsætninger for et sundt boligmarked. Vi har godt gang i butikken her i årets første dage, og vores klare forventning er, at det fortsætter i 2022, siger han.