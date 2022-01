- Han ser ud til at være påvirket: Motorcyklist med andet end fart i blodet i Frederikshavn

- Han ser ud til at være påvirket.

Sådan lød vurderingen i patruljevognen ifølge døgnrapporten fra Nordjyllands Politi, da betjente tidligt lørdag morgen stoppede en motorcyklist til kontrol på Emilievej i Frederikshavn.

Den 22-årige mand på motorcyklen blev udsat for både alkometer- og narkometertest.

Promillen var over den lovlige grænse på 0,5 - og narkometertesten, viste, at motorcyklisten tilsyneladende også havde indtaget euforiserende stoffer forud for kørslen. Manden blev derfor sigtet for spirituskørsel samt narkopåvirket kørsel, hvorefter der skulle afleveres en blodprøve.