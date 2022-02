Hjørring-have er nu i fornemt selskab

HJØRRING:Haven ved Vendsyssel Historiske Museum er kommet i fornemt selskab.

Museumshaven i Hjørring er netop blevet udpeget som en såkaldt "betydningsfuld have". Det er sket på baggrund af en indstilling fra FBL-Hjørring - den lokale afdeling af "Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur".

Landsforeningen har igennem længere tid arbejdet for, at der kommer et større fokus på haver med særlige arkitektoniske, botaniske eller kulturhistoriske værdier.

På landsplan er der udpeget 16 betydningsfulde haver, og dermed kommer Hjørrings museumshave i selskab med eksempelvis Amaliehaven i København. Selv om haverne ikke kan bære en egentlig fredning, så mener landsforeningen alligevel, at haverne er af en kvalitet, som fortjener opmærksomhed.

De 16 betydningsfulde haver Amaliehaven, København Baldersbæk Have og Lystanlæg, Hovborg Egekirkegården, Holstebro Farumgaards Have, Farum Forstbotanisk Have, Charlottenlund G.N. Brandts Have, Charlottenlund Herregårdshaven og Folkehaven på Sønderskov Museum, Brørup Historisk Botanisk Have, Vordingborg Mindeparken, Herning Moseby Præstegårdshave, Falster Sjølundsparken, Hellebæk Skansebakken og Skansekirkegården, Hillerød Tusindårshaven på Sletten, Holstebro Tæppehandler Jensens Have, København Tåsinge Plads, København Vendsyssel Historiske Museums Have, Hjørring

Senere på året - når museumshaven tager sig bedre ud end her i februar - vil der blive afholdt et arrangement i haven, hvor diplomet bliver overrakt. Det kommer formentlig til at finde sted i maj eller juni.

Haven imponerede

Det var tilbage i 2018, at Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur opfordrede de respektive lokalafdelinger til at fremkomme med forslag til betydningsfulde haver - og i den efterfølgende vinter udarbejdede FBL-Hjørring så et forslag. Forslaget handlede dog kun om en udpegning af urtehaven i museumshaven.

Indstillingen blev i maj 2019 fulgt op med et besøg fra landsforeningens formand for det såkaldte have- og landskabsudvalg. Og den rundvisning førte rent faktisk til en opfordring om at indstille museumshaven som helhed - ikke kun urtehaven. Her i februar 2022 er det så blevet meddelt fra Landsforeningen, at museumshaven er kommet blandt 16 haver, som på landsplan er blevet udpeget.

- Vi er meget glade for det her, for det er jo noget, som vi for flere år siden begyndte at arbejde for, forklarer Søren Thirup, der er formand for FBL-Hjørring.

- Jeg synes, det betyder meget, at vi har noget her i Hjørring, som også andre ser en værdi i. På den her måde får vi løftet museumshaven op, så andre kan få øje på dens værdi. Og det er der grund til at være glad for, siger han.

Du kan læse mere om de betydningsfulde haver her: https://byogland.dk/projekter/betydningsfulde-haver/

Du kan også læse mere om aktiviteterne hos FBL-Hjørring her: www.fblihjoerring.dk