Nordjysk hospital er danmarksmester i diabetesbehandling af børn og unge

Dagens Medicin kårer ud fra en række kvalitetsparametre Danmarks Bedste Hospitaler indenfor udvalgte behandlinger. Og her scorer Børn og Unge i Hjørring 100 ud af 100 mulige point - en præstation kun Odense også opnår.

- Afsnittet har skabt et godt team af læger og sygeplejersker omkring diabetesbørnene, og her er lighed ikke, at alle skal have det samme. Et vigtigt element i deres gode resultater er netop at have øje for den enkeltes behov, lyder det i et facebookopslag fra Regionshospital Nordjylland: - Vi er så stolte af vores Danmarksmestre, at hospitalsledelsen selvfølgelig kiggede forbi med lækker lagkage fra køkkenet.

Foto: Region Nordjylland

Fuldt hold - og godt samarbejde

En del af forklaringen på det flotte resultat i Hjørring er, at stillingerne i diabetesteamet er besat.

Og hertil kommer et godt teamsamarbejde.

- Vi er et team, der arbejder godt sammen omkring familien. Vi har indarbejdet faste strukturer omkring diabetesbørnene, og de bliver mødt af faste sygeplejersker og læger, der kender dem, siger overlæge Camilla Thorvig i en pressemeddelelse fra Region Nordjylland.

Diabetesteamet hos Børn og Unge består af sygeplejerskerne Anne Nielsen, Louise Kragelund Hansen og Camilla Kristoffersen. Lægerne i teamet er Camilla Thorvig, Lone Christina Jørgensen og Pawel Marcinski.

Den enkeltes behov

- Teamet i Hjørring har stort fokus på den enkeltes behov, og hvor der er brug for en ekstra indsats. Ikke alle har brug for samme støtte, men vi skal være der for dem, der har behov for at blive fulgt tæt. Vi giver ikke op på dem, selvom der er svært dysregulering, siger Camilla Thorvig i nyhedsopdateringen fra Region Nordjylland.

- Vi italesætter målene overfor familierne og laver realistiske mellemaftaler, hvor vi ser på de individuelle behov og hvordan vi bedst muligt kan støtte dem i at opnå dem, siger sygeplejerske Louise Kragelund Hansen i pressemeddelelsen fra Region Nordjylland.

Fleksibilitet spiller også en rolle. Børn, unge og deres forældre kan være udfordret på at kunne møde til ambulante kontrolbesøg indenfor almindelig åbningstid. Med udvidede åbningstider har man opnået, at aftalerne med hospitalet ikke påvirker arbejdsliv og skole i unødigt omfang. En del samtaler klares også over telefonen, hvilket gør den hurtige, tætte kontakt nemmere.

Teamet gør meget ud af at være støttende og vise support.

- Vi vil gerne den tætte kontakt, hvor de ved, at vi er der til at hjælpe, siger sygeplejerske Louise Kragelund Hansen i pressemeddelelsen.