Hjørrings byråd er klar: Her er de 31 nye navne

Efter et dramatisk valg og en nærmest neglebidende konstitutering er der nu sat navn på de 31 personer, som fra 1. januar og fire år frem skal udgøre Hjørring Kommunes byråd. Her er det fra venstre Per Møller (K), den kommende borgmester Søren Slabro (V) og Gry Bruun Nielsen (RV). Foto: Bente Poder