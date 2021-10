Hotel Marinella i Lønstrup er solgt - se hvem der har købt det historiske hotel

LØNSTRUP:Hotel Marinella på Strandvejen i Lønstrup er solgt til Søren Brandi, direktør i ledelsesrådgivningsvirksomheden Hildebrandt & Brandi for knap 6 mio. kr.

Det oplyser EDC Erhverv Poul Erik Bech, der har formidlet salget af den historiske ejendom.

Den nye køber overtager et veldrevet hotel, der i mere end 26 år har haft stor glæde for byens beboere, og de tusindvis af sommergæster, der hvert år strømmer til.

Hotellet har i dag 23 værelser, morgenmadsrestaurant og selskabslokale og har et etageareal på 729 m² og grundareal på 1.358 kvadratmeter.

Ejendommen blev opført i 1870, hvor den sidenhen blev ombygget i 1997. Det er derfor et stykke danmarkshistorie, der ligger lige midt i den populære sommerferieby Lønstrup. Efter flere år på markedet var det en anderledes årsag, der skulle gøre udslag for salget af hotel Marinella.

Glade sælgere

Jens Arp-Nielsen, der driver hotel Marinella med sin kone, siger i en pressemeddelelse:

- Køber var ude at se på hotellet for to år siden, og i sidste ende var det et skilt i vinduet, der genoprettede interessen og gjorde udslaget for handlen. Det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Vi har forberedt os på salget, siden vi for 13 år siden solgte restauranten, og vi er faktisk lettede over, at det snart slutter. Det er naturligvis en mærkelig fornemmelse, når vi har drevet hotellet i mere end 26 år, men corona har gjort arbejdsbetingelserne hårdere og med en pension lige om hjørnet, ser vi frem til at skrue lidt ned og nyde pensionstilværelsen, siger Jens Arp-Nielsen.

- Det er en unik ejendom. Den ligger placeret i centrum af Lønstrup, der er en af landets største og mest populære sommerbyer. Omkring hotellet findes håndværkere, guldsmede og cafeer af højeste kvalitet, så det er et attraktivt sted at drive hotel. Den del, som er solgt er udstykket i 6 ejerlejligheder og har 19 værelser og en restaurant.

Uendelige muligheder

Hotel Marinella blev i sin tid opført som byens købmandsgård. I 1990 blev ejendommen bygget om til hotel og huser i dag selskabslokale, reception og 19 værelser i yderst præsentabel stand. Ejendommen er dog ikke underlagt hotelpligt, så den nye ejer ser mange anvendelsesmuligheder.

- Vi har haft sommerhus i Lønstrup siden 2013 og har gået og kigget på Hotel Marinella i noget tid. Lønstrup er en dejlig by, der er garant for autentisk forkælelse, som min kone kalder det. Det er noget helt andet her, hvor der ikke ligesom i andre sommerferieområder er fest og farver, men derimod fred, ro og afslapning, siger Søren Brandi, køber af hotel Marinella og direktør i ledelsesrådgivningsvirksomheden Hildebrandt & Brandi i en pressemeddelelse.

- Med købet af Hotel Marinella vil vi gerne tilføje og beholde det, som Lønstrup kan i forvejen. Vi vil skabe et godt tilbud for både gæster og de lokale og gøre noget godt for byen, som Lønstrups indbyggere også synes er attraktivt. Vi har ikke lagt os fast på, hvad der helt konkret skal ske med ejendommen endnu, men vi vil fortsat drive overnatning og mad, men formen ved vi ikke. Her skal vi indgå partnerskaber med nogen, som vil drive restaurant eller vinbar som et godt tilbud i Lønstrup, og vi skal involvere os med arkitekter og designere, der kan hjælpe os med renoveringsplanerne. Så vi glæder os til at komme i gang, siger han.

Michael Stilling, partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech Aalborg har stået for formidlingen af salget.

- Hotel Marinella er en meget sjælden, lille perle. En mere unik placering centralt i Lønstrup ved vestkysten, findes næsten ikke. Generelt er ejendommen placeret med god facadeværdi mod Strandvejen, siger han i pressemeddelelsen.

- Der er en uudnyttet tagetage med forhåndsgodkendelse til indretning af lejlighed med flot udsigt til Strandvejen og Vesterhavet. Hotel Marinella har et enormt potentiale til f.eks. at ombygge til ferielejligheder eller drive hotellignende erhverv.

Samarbejde på kryds og tværs

- Samarbejdet med EDC Poul Erik Bech har været helt fortrinligt. Jeg kender Michael Stilling og har gjort det i mange år. Det har lagt grobund for et langt og godt kendskab til EDC Poul Erik Bech og Michael, som jeg har været meget glad for. Søren Brandi har sommerhus hernede og har sågar overnattet på hotellet, så samarbejdet med ham har fungeret gnidningsfrit, og vi har hele tiden haft Michael til rådighed fra sidelinjen, siger Jens Arp-Nielsen i pressemeddelelsen fra EDC Erhverv.

Søren Brandi siger:

- Michael Stilling solgte os vores sommerhus i sin tid og ligesom dengang, har processen med køb og salg af Hotel Marinella været let og smidigt, dejlig effektivt og uden komplikationer.