Iba tog et modigt valg: Lækre kager afløser tørre paragraffer

HJØRRING:23-årige Ibadete fra Hjørring har dedikeret sin tid til kage-universet. Gang på gang tryller hun de smukkeste lækkerier ud fra familiens køkken i Hjørring.

De seneste år har den passionerede kage-skaber leveret imponerende kager til venner og venners venner, og rygtet om hendes lækre og smukke kager har spredt sig langt ud over vennekredsen.

Bestillingerne tog hurtigt fart, og det fik den initiativrige kvinde til at åbne firmaet: ”Festina Lente, By Iba”. Hun har nu sat sit jurastudie på pause for at gå all in med kageriet. Og drømmen er på sigt at åbne egen café.

- Jeg vil gerne åbne mit eget lille sted. Det er ikke oplagt at gøre lige nu under corona. Men jeg holder øje med det perfekte lokale. Jeg har en masse planer, smiler hun.

Detaljens mester

Ibadete er detaljens mester. Hun nørder med finesser og komponerer kager, der ikke alene smager som en drøm, men også tager sig overdådige og smukke ud.

En miniature Otello lagkager. Ibadete er detaljens mester. Hun nørder med finesser og komponerer kager, der ikke alene smager som en drøm, men også tager sig overdådige og smukke ud.

Bagværk har altid været hendes hobby. Og familien har i mange år nydt godt af resultaterne.

Men smukke og velsmagende kager kræver tid og kærlighed.

- Så jeg valgte at tage en pause fra mit jurastudie og dedikere min tid til kagerne. Jeg synes, jeg fortjener at gøre noget godt for mig selv. Studiet kan jeg jo altid vende tilbage til.

- Her kan jeg udfolde mig kreativt, mens juraen er sort-hvid - det er et kæmpe skifte, griner hun.

Så er der serveret. Kagetapas.

Hun greb chancen

Ibadete stoppede på 6. semester i sit jurastudie.

- Jeg blev nødt til at gøre det her for mig selv. Jeg ville ærgre mig, hvis jeg ikke greb chancen. Kage-bageriet begynder bare at blomstre lige nu. Studiet kan jeg altid vende tilbage til. Men måske fortsætter jeg med kagerne - det kunne jeg da godt se mig selv gøre, smiler hun.

Ibadetes familie hepper på sidelinjen.

- De har været mine personlige cheerleadere. Jeg tror faktisk, de havde håbet, at jeg havde taget beslutning om at gå med kagerne tidligere.

- Og mine små søskende er altid klar til at prøvesmage, når jeg bager nyt, smiler Ibadete og tilføjer, at brownie-kage altid hitter hos hendes søskende.

Foto: Festina Lente, By Iba

Ufrivillig tænkepause

Ibadete Jakupovski er født og opvokset i Hjørring. Hun gik på Holmegårdsskolen og siden på gymnasiet. Og herfra gik turen direkte videre til jurastudiet på universitet i Aalborg.

Familien er albansk, og Ibadete har makedonsk statsborgerskab. Hendes far er fra Makedonien og hendes mor fra Kosovo.

Siden Ibadete var helt lille, har hun været med både mor og far i køkkenet.

- Og jeg er kæmpe fan af både det søde og det salt køkken, tilføjer hun.

Ibadete rejste i marts 2020 til Makedonien sammen med sin mor for at få fornyet sit opholdskort. Da de sad i lufthavnen - klar til at rejse retur til Danmark - lukkede verden ned på grund af corona-pandemien.

- Vi havde afleveret vores kufferter, og der var en halv time til afgang, da alt lukkede, griner Ibadete.

De endte med at blive sammenlagt fem måneder i Makedonien. Og det gav Ibadete en god tænkepause.

Valentinhjerter af den lækre slags.

Klar til fuldt blus

- Jeg havde ikke mine jurabøger med, men jeg fik da læst op, så godt som jeg nu kunne.

Hjemme igen ventede studiet. Men kage-drømmen levede stærkere end nogensinde.

- Og pausen i Makedonien fik mig til at tage springet og vælger kagerne til. Her fik jeg tid til at fokusere på kager.

Ganske vist har ovnen hjemme hos Ibadete været lidt på vågeblus på grund af corona. Mange fester er aflyst eller udsat. Men Ibadetes passion for det søde univers er intakt, og hun er klar til at give den fuld blus, når verden åbner igen.

Foto: Festina Lente, By Iba

Foto: Festina Lente, By Iba

Foto: Festina Lente, By Iba

Foto: Festina Lente, By Iba

Foto: Festina Lente, By Iba