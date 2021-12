Idrætshøjskole ramt af corona: 14 elever er testet positiv

14 elever på Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev er testet positiv for corona på kviktest, og skolen aflyser derfor en planlagt indvielse af deres nye undervisningslokaler, ligesom alle gæster i huset aflyses.

- Vi har fået hurtigtestet alle vores medarbejdere, fordi en medarbejder har en positiv PCR-test, alle elever er blevet kviktestet, og der var 14 positive i går og i dag. De er sendt til PCR-test, fortæller forstander Eva Terp-Hansen torsdag eftermiddag, hvor der endnu ikke er svar på PCR-testene.

Imens er der flere tiltag i gang på skolen.

- Vores fornemste mål er nu at få lavet et clean cut, så vi kan få det her elevhold sluttet godt af. Det er vigtigt for os, at deres afslutning ikke ryger på gulvet. Derfor opfordrer vi dem, der kan, til at tage hjem og isolere sig hjemme. Dem, der ikke kan, isolerer sig her, fortæller Eva-Terp Hansen.

De elever er på deres eget værelse og får mad på værelset og er helt i isolation.

- Vi håber, at vi på den her måde kan få dem tilbage igen og få sagt pænt farvel, siger forstanderen.

Alle elever på højskolen testes på 4. og 6. dagen ud fra et forsigtighedsprincip.

Indvielsen af de nye undervisningslokaler skubbes til det nye år.