Jackpot til glatbarberede julemænd: Så meget samlede de ind til trængende familier

Datoen 1. december smager som regel lidt af jul, men onsdag i år var lidt ud over det sædvanlige på den front: Snefnuggene kom væltende, og godt middag havde knapt en halv snes mere eller mindre glatbarberede julemænd sat sig til rette med opladede mobiltelefoner og en ordentlig stak telefonnumre på Restaurant Svanelunden.

Dansk Folkehjælp i Hjørring havde bedt et lokalt erhvervspanel om at rive en time ud af kalenderen og ringe rundt til deres netværk for at skaffe penge til den julehjælp, som folkehjælpen hvert år deler ud til enlige forsørgere på overførselsindkomst.

- Hvem vil ikke gerne hjælpe, når det er sådan en god sag, lød det fra Bjarne Holmberg, halinspektør i Tårs, inden han satte mobilen op til øret.

Lars Trampedach, indehaver af Madsen & Hedegaard, hjalp med indsamlingen for fjerede gang. Foto: Kim Dahl Hansen

En anden af de medvirkende - for 4. gang - var Lars Trampedach, indehaver af snedker- og tømrervirksomheden Madsen & Hedegaard.

- Jeg hjælper gerne for at hjælpe nødstedte familier. Og det er også til at få det ind i kalenderen, når det er koncentreret til at vare en times tid, forklarede han.

Det var dog en sandhed med modifikationer: Lars Trampedach havde nemlig varmet op med diverse sms-korrespondancer, så han havde faktisk samlet mere end 30.000 kroner ind på forhånd.

Dermed var der måske forhåbninger om at slå sidste års rekord, hvor der blev samlet 150.000 kroner ind - og det lykkedes.

Da klokken slog 14, havde de ni i panelet samlet 186.000 kroner ind.

Julehjælpen til familierne uddeles senere i december: I år består den af mad, slik og drikkevarer til en værdi af 800 kroner samt et gavekort på 1000 kroner, så man kan købe gaver til sine børn.

Jette Videnkjær, formand for Dansk Folkehjælp i Hjørring, vurderer, at der bliver råd til at hjælpe alle de familier, der har søgt - på det rette grundlag - i Hjørring kommune, formentlig omkring 180 familier.

Årets erhvervspanel i Hjørring bestod af følgende personer:

* Johnny Lindrup Nielsen, Bilhuset Hjørring

* Lars Trampedach, Madsen & Hedegaard

* Lisa H. Pedersen. Red Barnet, Hjørring

* Lars Horne Sørensen, Skaga FM

* Carsten Wojcik, Logen Sct. Olai

* Per Libak, Danbolig

* Tim Jensen, servicechef ABS Auto

* Bjarne Holmberg, Tårshallen

* Rene Ejstrup Larsen, Spar Hirtshals