Jazzkoncert - og en lille sjus - til beboerne på Margrethelund

DRONNINGLUND:Der var hyggestemning på plejecenteret Margrethelund i Dronninglund onsdag eftermiddag.

I plejecenterets vinterhave leverede den nordjyske jazz-gruppe, Boye Trio, musikalsk underholdning til beboerne på plejecenteret. Boye Trio spillede både jazz fra den store amerikanske sangskat - men også en række danske sange.

10

















Onsdag eftermiddag var der jazz-underholdning på plejecenteret Margrethelund. Foto: Martin Damgård

Om baggrunden for arrangementet fortæller den assisterende plejecenterleder Britta Rørbæk Cardel følgende:

- Det er simpelthen noget, vi gør, for at drage noget godt ind i vores kære ældre medborgeres liv. Men vi vil også gerne give dem en ny oplevelse, idet jazz måske ikke er det, som de kender mest til.

Flere arrangementer på vej

Jazz-koncerten er ét blandt flere arrangementer, som afvikles på Margrethelund gennem den kommende tid. Arrangementerne er muliggjort ved hjælp af statslige puljemidler.

- Vi vil gerne lave nogle gode aktiviteter for vores beboere. Og vi vil også gerne ramme nogle af de ting, som beboerne kunne have fundet på at have gjort, hvis de stadig havde været i deres eget hjem, fortæller Britta Rørbæk Cardel.

Jazz-arrangementet blev med udgangspunkt i den tankegang ledsaget af lidt godt til ganen. Således fik beboerne serveret et glas boblevand til musikken.

- Det hele skulle gerne give dem nogle gode erindringer. Derfor får de også en lille sjus, så de kan tænke tilbage på en god eftermiddag, siger Britta Rørbæk Cardel med et smil.