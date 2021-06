Kaniner mishandlet til døde i Hjørring - igen: Nu skal der handles

Igen har Nordjyllands Beskyttede Værksteds dyrepark på Georg Jensens Vej i Hjørring oplevet voldsom dyremishandling:

- Det er skrækkeligt, at vi for anden gang i år har oplevet, at NBV-Dyreparkens kaniner er blevet mishandlet til døde. Ikke af andre dyr - men af besøgende. De folk, som hver dag passer dyrene på fantastisk vis, er nu i stor sorg og har mistet nogle dyr, som de holder meget af, skriver Hjørring Kommune på sin facebook-side.

Begge hændelser er anmeldt til politiet som hærværk - seneste hændelse skete mellem lørdag 5. juni kl. 12.30 og søndag 6. juni kl. 12.

NBV vil nu sætte video-overvågning op på stedet.

- Hvis I har set noget mistænkeligt i tidsrummet, kontakt gerne Nordjyllands Politi. Hjælp os med dele dette opslag, så vi kan få stoppet det, lyder opfordringen endvidere fra NBV og kommunen.