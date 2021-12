Kaos ved vaccinestationen: Ældre måtte vente i timer

HURUP:Der var kaos ved stationen i Hurup fredag.

Her var mange - især ældre - blevet tilsagt af Region Nordjylland - for at få deres tredje vaccinestik.

Det viste sig hurtigt, at stedet ikke kunne klare de mange, der havde fået en tid.

Blandt dem var Finn Jorsal fra Thisted, der havde en tid klokken 10.30.

Jeg ankom klokken 10.25, og der var kæmpe stakke af sne både udenfor og indenfor. Der var simpelthen ikke ryddet for sne, og mange stod i kø. Mange stod i kø udenfor i over en time. Det er ikke vilkår, man kan byde, siger Finn Jorsal.

Også Jens Chr. Dissing fra Helborg oplevede de kaotiske situationer.

- Jeg havde en tid klokken 9.50. Da jeg ankom, fik vi at vide, at personale var forsinket. Da de så ankom, havde der dannet sig to køer, hvor der kun skulle være én. Det viste sig også, at der kun er 10 pladser til dem, der skal vente et kvarter efter vaccinationen, fortæller Jens Chr. Dissing.

Han fik sit tredje stik klokken 11.30.

Redaktionen har forespurgt Region Nordjylland om en kommentar.

Herfra er man i skrivende stund ikke vendt tilbage.

Opdateres.