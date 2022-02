Kendis-sommerhus til salg igen efter blot et år

LØNSTRUP:Sommerhus-markedet buldrede afsted sidste år, og blandt de nybagte ejere af et fritidshus var tv-værten Peter Ingemann.

Sammen med sin hustru, Trine Rasmussen, købte han et gult træhus i Lønstrup, men nu er ferieboligen allerede sat til salg igen.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Ingemann gav tilbage i januar sidste år 1.145.000 kroner for det 55 kvadratmeter store sommerhus, der ligger med udsigt til klitterne i kystbyen.

Her godt et år efter er sommerhuset til salg for 1.475.000 kroner hos det lokale ejendomsmæglerfirma Thomas Risager, der i sit salgsmateriale beskriver det, som et hyggeligt og hjemligt sommerhus i gåafstand til alt, hvad Lønstrup har at byde på.

Lykkedes det at skyde huset af til den pris vil der være tale om brutto-fortjeneste på 330.000 kroner.

Tv-værten har også delt bolignyheden på sin Instagram-profil - og her kommer han med årsagen til, at sommerhuset er sat til salg: Han er på udkig efter noget større med plads til hele familien - dog stadig i Lønstrup.

Salgspriserne i postnummeret Hjørring, hvor Ingemanns sommerhus ligger, er vokset markant i løbet af coronakrisen:

Bare fra 2019 til 2021 er kvadratmeterpriserne for de handlede ferieboliger i området steget seks procent, skriver Boliga.dk

Peter Ingemann har været vært på en lang række af tv-programmer, blandt andet Hammerslag.

Se Peter Ingemanns sommerhus HER