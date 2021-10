Køer drev syvårig på flugt: Nu er dyrene blevet fjernet

HOBRO:Lørdag aften sprintede en syvårig så hurtigt kan kunne, da tre køer satte efter ham.

Han var ude og gå langs Panoramaruten, da en hyggelig aftentur med familien forvandlede sig til en skræmmende oplevelse.

På et tidspunkt kom den syvårige ud af syne, fordi han løb i forvejen over en skrænt. Pludselig kunne hans farmor og farfar samt de andre høre ham skrige af skræk, hvorefter han kom løbende med tre køer i hælene på ham.

Efter flere borgere har henvendt sig om oplevelser med køerne, har Mariagerfjord Kommune kontaktet dyrenes ejer, som har fjernet dem fra området - men har samtidig sat nye køer ind.

Ingen køer, ingen vandreruter

Kommunens forklaring på, at køerne er blevet fjernet, er, at det skal være sikkert at befinde sig i området.

- Dyrene skal være rolige og omgængelige, så folk kan gå ture. Det er klart, når der har været sådan en situation, reagerer vi på det. Vi har snakket med ham, der ejer dyrene, og han har flyttet køerne, der gik på området, fortæller biolog Anders Horsten, der er ansat hos kommunen.

Men går du ruten i dag, vil du stadigvæk have mulighed for at møde køer på din vej.

- Han har sat nogle andre køer ud, som han vil holde ekstra godt øje med i den kommende tid for at være sikker på, at de er rolige.

Grunden til, at køerne er blevet byttet ud, er, at Panoramaruten og lignende områder ikke ville eksistere i dag, hvis køerne blev fjernet permanent.

- Arealerne er blevet, som de er, fordi de er blevet græsset af i mange år. Det er det eneste værktøj, som vi har for at forhindre området i at gro til, forklarer Anders Horsten og fortsætter:

- Hvis vi fjerner køerne, gror det hele til med træer og buske. Så har vi ikke den oplevelse af at gå i sådan et landskab og kigge udover fjorden. I dag er der ikke opfundet andre værktøjer, som kan det samme som en ko uden at være en ko.

Samtidig er kommunen klar over, at der skal være en tryghed i at gå turen.

- Vi er nødt til at have en balance for at have dyr og samtidig sikre, at det er trygt at gå der. Derfor er vi meget opmærksomme, når sådan noget her sker, og dyrene skal selvfølgelig flyttes omgående

Stressede køer

Ifølge biolog Anders Horsten har køerne muligvis reageret ved at løbe efter den syvårige dreng, fordi de tidligere har haft en dårlig oplevelse og er blevet utrygge.

Det er især hunde, som ikke er i snor, der stresser køerne.

- Vi oplever, at folk har deres hund med og lader dem løbe frit rundt, og det kan stresse køerne. Der kan være nogen før den syvårige dreng, som har haft en hund med uden snor, og det medfører, at dyrene kan være utrygge i en periode. Så er det, at farlige situationer kan opstå.

Han mener derfor, at det vil være en kæmpe hjælp, hvis de besøgende fremadrettet sætter snor på deres hund.

- Hvis vi kan opdrage folk til ikke at have deres hunde til at løbe frit, når de går tur i hegn, så er vi kommet et langt stykke vej, for vi kan se, at det stresser dyrene helt vildt.