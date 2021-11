Kommunalt testkorps indkaldt: 24 smittede i indskolingen på nordjysk skole

Indskolingen på Vrå Skole er hårdt ramt af corona.

Det fremgår af en besked, som skolens ledelse tirsdag eftermiddag har sendt ud til forældre med børn på skolen via portalen Aula.

Skolen er bekendt med, at 24 elever fra 0. - 3. klasse er testet positiv for Covid-19.

- På den baggrund har vi aflyst børnenes fællesarrangementer i indskolingen som f.eks. morgensang. Ligeledes vil eleverne i indeværende uge kun være sammen indendørs med elever på egen årgang, og lærere og pædagoger (vil) være ekstra omhyggelige med at hjælpe børnene med øget hygiejne som f.eks. håndvask og at nyse i ærmet, som kendt fra tidligere retningslinjer, oplyser skolens ledelse.

Hjørring Kommunes test-korps indkaldes til torsdag: Her kvik-testes alle elever i indskolingen sideløbende med de øvrige PCR-test, som forældrene er ansvarlige for.

- Vi vil opfordre forældre, der ikke har givet samtykke til testning i skolen, at genoverveje dette og eventuelt ændre det i Aula, lyder det.

- I forbindelse med det høje antal smittede er skolen i forbindelse med Styrelsen for Patientsikkerhed, som vurderer vores situation løbende og vejleder os. De vurderer, at vores tiltag i denne forbindelse er tilstrækkelige for nu, men følger sagen tæt, hedder det endvidere.

Skolen vil gerne have, at man holder sine børn hjemme, hvis barnet har symptomer - og straks have besked, hvis ens barn testes positiv for at have overblik over situationen.