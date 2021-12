Kroner til slottet: Jesper fra Hjørring har fået en helt speciel opgave

HJØRRING:Gørtler Jesper Christiansen fra Hjørring har fået en opgave i særklasse.

Han skal nemlig levere fem store lysekroner til Kronborg Slot. Fire af de skinnende messingkroner har hver otte arme, mens kronen på værket er en ti-armet krone, der får hæderspladsen i centrum.

- Det er jo sjovt at tænke på, at når jeg afleverer de fem lysekroner med mit stempel, så kommer de sikkert aldrig fra Kronborg igen, smiler Jesper Christiansen.

Mange ugers arbejde er lagt i at gøre de gamle lysekroner fra Gørtleren i Hjørring klar til Kronborg Slot. Bag ham ses andre lysekroner, der endnu ikke har været under kærlig behandling i værkstedet.

Pudset og lakeret

Gørtleren fra Hjørring blev kontaktet fra Kronborg Slot, der efterlyste egnede lysekroner til én af de stolte, gamle sale.

Jesper gik straks på sit lager og fandt frem til fem gamle messingkroner. De er alle lavet af Jesper Christiansens forgænger og stemplet ”H.P. Iversen - Gørtler Hjørring”. Efter en omfattende renovering og pudsning har Jesper Christiansen også banket sit eget stempel ind i det skinnende metal.

I en måned har han arbejdet på at gøre lysekronerne værdige til en plads på Kronborg. De er renoveret, pudset op og lakeret, og de mange arme og de mange snirkler og krummelurer skinner nu om kap.

Der mangler kun én ting

I næste uger bliver de gyldne kroner hængt ind i Jerspers specialindrettede kassevogn, og så sætter han kurs mod slotspladsen i Helsingør.

Og til den tid er de klar til at hænge op.

- Der skal bare lige pærer i, griner han.

Den ti-armede krone skal hænge på hæderspladsen mellem de fire otte-armede kroner.

Kronborg Slot har gennem årene opkøbt lysekroner rundt omkring i verden - blandt andet på hollandske auktioner. Og Jesper Christiansen vurderer, at slottets mange øvrige lysekroner vil blegne ved siden af de nypudsede værker fra Hjørring.

- Når de nye lysekroner kommer op, tror jeg, de vil have de andre lysekroner pudset op. De vil se totalt mørke og falmede ud ved siden af dem her, siger han med et nik mod det blanke metal.

Jesper har samlet kronerne så mange gange, at han kan huske det uden hjælp. Men ellers lyder et godt råd fra en fagmand: Tag et billede af dem, inden du skiller dem ad, så du kan samle delene rigtigt igen.

Gamle forme brændte

Jesper Christiansen har drevet gørtlerværkstedet i 28 år i Hjørring. Han har gennem årene lavet 15 lysekroner helt fra bunden - støbt efter de gamle forme. En af dem hænger i øvrigt Sankt Hans kirke i Hjørring.

Ved en brand 16. august 2016 udbrændte værkstedet hos gørtleren på Hedevej, og de mere end 100 år gamle træmodeller blev flammernes bytte. Hermed er det slut med at støbe dele til nye ikoniske Hjørring-lysekroner.

Men Jesper Christiansen konstaterer som en trøst, at det ikke længere kan betale sig at støbe, file, bygge og slibe helt nye lysekroner.

- Det er et kæmpe arbejde, og man kan altså ikke leve af at lave lysekroner i dag, tilføjer han.

- Men der er jo heldigvis stadig mange af værkstedets lysekroner i omløb. Der er lavet lysekroner gennem mere end 100 år hos Hjørring-gørtleren, tilføjer Jesper.

Jesper Christiansen sætter også selv ledninger i de fornemme lamper. Foto: Bente Poder

To generationer af Iversen-slægten og siden med Arne Larsen har drevet firmaet, inden Jesper tog over.

- Når jeg støder på vores egne lysekroner, opkøber jeg dem. Derfor kunne jeg også levere fem lysekroner til Kronborg Slot.

Det er i øvrigt ikke første gang Jesper Christiansen er på en special-opgave. Han har blandt andet også leveret en ny kongekrone til Kongeskibet ”Dannebrogs” flagstang.