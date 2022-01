Lønstrup vil gerne dele: Vil du låne en skøjtebane?

Lønstrup kunne 1. december invitere børn og voksne på glat is på byens nye skøjtebane. Kunstbanen er placeret centralt på Keramodas gårdsplads. Og siden åbningen har især børnene øvet sig i at holde balance på den glatte kunstis.

Nu er Lønstrup parat til at sende skøjtebane på rundtur til alle interesserede.

Det fortæller keramiker Vibe Falkenberg fra Keramoda. Hun har været primus motor i skøjtebane-projektet, og hun håber nu, at banen kan skabe glæde året rundt i blandt andet foreninger og private. Med banen følger også skøjter til både børn og voksne. Skøjterne er blevet indsamlet i genbrugsbutikker og slebet op, så de er knivskarpe til en tur på ”isen”.

- 3. januar piller vi banen fra hinanden igen. Den skal opbevares på palle, og så kan alle låne skøjtebanen og skøjterne gratis. Banen kan transporters på en ganske almindelig trailer, tilføjer hun.

- Den er bygget af bæredygtige plastplader og kan bruges året rundt. Den er vedligeholdelsesfri og bruger ingen energi. Man klikker pladerne sammen, og man kan sætte den op på en græsmark eller på en asfalteret plads. De første har allerede budt ind på at låne den i hele juli til bikini-skøjtning, fortæller Vibe Falkenberg.

- Og ALLE må låne banen og de faste rammer, understreger hun.

Banen har kostet 130.000 kroner i indkøb, og hertil kommer arbejdet med at bygge de trærammer, der bærer pladerne.

I oktober 2019 tog den lokale keramiker hul på projektet ved at udbyde én kvadratmeter á 1500 kroner til interesserede. Både firmaer, fonde og private givere har bidraget økonomisk til skøjteprojektet.

- Nu krydser jeg fingre for, at banen kan bevæge sig rundt i landsdelen. Jeg håber da for eksempel, at nogen vil låne banen i vinterferien.