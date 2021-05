Lokalafdeling fik en del henvendelser: Nu er de klar med ny pjece

MORS:DH Morsø, der er en lokalafdeling under den landsdækkende paraplyorganisation Danske Handicaporganisationer, er på gaden med en ny pjece.

Den skal give et overblik over tilgængeligheden ved attraktioner, spisesteder og overnatningssteder på Mors for personer med handicap.

Pjecen beskriver de forskellige steder, og hvor handicapvenlige de er. Der er blandt andet angivet, om der er adgang for kørestole, og om der er handicapparkering og -toilet.

Poul Olsen, formand for DH Morsø, fortæller, at initiativet med pjecen, som en arbejdsgruppe i DH Morsø står bag, er kommet til på baggrund af en del henvendelser fra andre handicaporganisationer og institutioner, som manglede informationer om tilgængelighed for handicappede, når de var på tur på Mors.

- Vi håber, at de, der læser pjecen, får lyst til at besøge de steder og bruge nogle af de ting, der er omtalt, siger Poul Olsen.

Plads til forbedring

Generelt beskriver Poul Olsen tilgængeligheden for handicappede på Mors som ”ikke optimalt” og med plads til forbedring.

- Vi synes, det er nogenlunde tilfredsstillende, og så håber vi, at det kan blive tilfredsstillende i løbet af den kommende tid, siger Poul Olsen og fortsætter:

- Vi håber, at de steder, der ikke får så høj en score, vil tænke over, hvordan de kan gøre det mere handicapvenligt.

- Det er vores opfattelse, at ”handicapturisme” er noget, man med fordel kan sætte fokus på, for handicappede har også behov for at komme ud på tur med overnatninger og så videre, men det kræver bare, at der skal være noget tilgængelighed, siger Poul Olsen.

Pjecen fra DH Morsø ligger tilgængelig forskellige steder rundt på Mors, blandt andet på Morsø Folkebibliotek og turistkontoret i Nykøbing.

I efteråret udgav DH Morsø en lignende pjece, men med offentlige institutioner som fokus.

- Nu synes vi, at vi har et sæt, der er komplet, siger Poul Olsen.