Lotto: Hjørring har fået en millionær

Der var ingen vindere af denne lørdags førstepræmie i Lotto, og puljen stiger derfor til 10 millioner, som der spilles om i næste uge.

Dog skal danskerne selvfølgelig ikke snydes for to nye millionærer, for vanen tro, trækkes der naturligvis lod om 2x1 million kroner blandt alle spillede rækker, oplyser Danske Spil.

- I denne omgang sender vi begge millioner afsted mod det jyske. Den ene heldige vinder af Millionærgarantien, der kommer fra Hjørring, vandt med sit PLUS-abonement, mens den anden heldige vinder købte sin vinderkupon hos Dagli’Brugsen Fjellerup i Glesborg, lyder det.

Det er tredje gang i år, at en milliongevinst udløses af en kupon, der er købt i en Dagli’Brugsen. Og i det hele taget tegner 2021 til at blive forhandlernes år, der indtil videre har stået for 13 ud af de 22 samlede milliongevinster.